謠言終結站》政府買便宜的煤導致空污？ 經部︰信口開河！

2019-07-05

網傳內容︰國民黨總統初選日前舉辦國政願景發表會，參選人韓國瑜質疑，政府「貍貓換太子」，台電花了最貴的價格買便宜煤炭，才會影響空污。

查證結果︰經濟部次長曾文生強調，不管藍綠執政，煤都是台電買的，韓國瑜是直轄市長，說話要負責任，要指控就要拿出證據，不要又信口開河。

曾文生批評，國民黨幾位參選人對能源政策的看法都是「核電至上」，這不讓人意外，但把重啟核四當作競選口號，對重啟核四的技術不可行，以及核廢料處理所面臨的問題、到底要放哪裡，卻又不提任何解決方案；對台灣的能源自主及轉型，一點幫助都沒有。

謠言終結站

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