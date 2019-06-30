我捐50萬美元 援助伊拉克人道工作

2019-06-30

〔記者彭琬馨／綜合報導〕為協助中東流離失所的民眾，我駐美代表高碩泰廿八日代表我國政府，捐助二○一八年諾貝爾和平獎得主之一娜迪雅．穆拉德（Nadia Murad）創辦的國際非政府組織「娜迪雅倡議」五十萬美元（約一千五百萬台幣），經費將用於伊拉克的人道援助。

美國務院官員肯定台灣貢獻

美國國務院全球司法正義辦公室Kelley Currie大使、國務院國際宗教自由辦公室特別顧問Knox Thames等美方資深官員，也出席這場公開捐贈儀式。

穆拉德在致詞時一再對台灣政府提供援助表示感謝，同時呼籲國際社會持續伸出援手。穆拉德並製作感謝狀給台灣政府，由高碩泰代表獲贈（見上圖，取自駐美代表處官網）。

高碩泰致詞時則指出，中華民國台灣不只在印太地區做為和平穩定的支持者與捍衛者，在國際社會的人道救濟、災害防治等方面，台灣也能成為貢獻者；高碩泰並說，我國捐款雖為數不多，但仍希望藉此引來更多國家共襄盛舉。

Currie大使致詞表示，對穆拉德女士將悲慘經歷轉化為正面力量深感敬佩，並高度肯定台灣捐助「娜迪雅倡議」人道援助工作。Thames特別顧問則說，宗教信仰不應構成任何人遭受暴力迫害的理由，美國政府堅持承諾投入人道援助工作，也十分感謝像台灣這樣的夥伴之貢獻。

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