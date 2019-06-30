國民黨國政願景發表會》韓談勞工議題 稱曾帶員工練氣功

2019-06-30

文化政見 離題大聊毒品

〔記者黃欣柏、陳昀／台北報導〕國民黨昨在台中舉辦第二場總統初選「國政願景電視發表會」，高雄市長韓國瑜不改過去天馬行空的發言風格，先是以大學時睡眠不足掉髮來談青年人困境，接著又用北農總經理任內帶員工練氣功的往事來回應勞工議題，最後回答文化相關提問時，他更直接離題大聊毒品問題，讓現場十分錯愕。

韓國瑜在第一階段發言首先提到，他曾經晚上當飯店警衛、早上讀大學，每天都睡眠不足，「那個時候頭髮就開始掉」，但他不害怕，因為當時長輩幫年輕人建立了良好基礎，不但台灣十大建設如火如荼，經濟也是四小龍之首，但現在新加坡、香港的國民所得高達六萬美金，南韓也超越台灣，若五、六十歲這一代無法再幫年輕人奠定良好基礎，是非常羞恥、不光榮的事情。

接著韓國瑜將話題轉向文化，提到台灣有西洋、東亞、閩南、客家、原住民、眷村與新住民等各種文化，文化包容、宏大，民進黨這幾年如「小刀鋸大樹」般去中華文化、改課綱，「這不是很傻嗎？」他也表示，現在中港澳的電視、電影後製都是送到泰國，但其實台灣有最強大的電視、電影後製能力，因此他主張一定要打造「亞太文化創意中心」。

人與人交往有「嘴對嘴」等 三種

在教育方面，韓國瑜認為年輕人的就業、創業與低薪問題，是因為大學密度太高，使得畢業生含金量低。他主張，台灣應全力培養下一代的中、英文雙語能力，讓下一代能用中文走遍佔全球二十％的華人圈，也能用流暢英文走遍其他八十％地區。

在回答「如何維持勞資和諧」提問時，韓國瑜從擔任北農總經理的經驗出發，提到人與人有「嘴對嘴」、「嘴對心」及「心對心」三種交往方式，而他過去掌握「心對心」原則，不但帶肝出問題的員工練氣功，每年二、五月還準備獎金讓員工繳註冊費，後來年營業額果然從一五○億元衝到二二○億元，「他們被感動，就會在工作上表現，這是我切身經驗。」

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