上路一年 年改省逾281億

2019-06-30

〔記者李欣芳／台北報導〕軍公教年金改革去年七月一日上路，施行至今即將屆滿一週年，根據銓敘部等資料推估，年改上路一年可節省二八一．五二億元，所節省的經費將全數挹注軍公教退撫基金，加上國軍配合政府精簡政策，退輔會編列一○○億元挹注退撫基金，總共可挹注退撫基金三八一．五二億元。年改避免退撫基金提前破產，確保一個世代的基金永續，由於改革方向正確，總統府昨表示，年改政策並沒有要微調。

總統府：政策不微調

依據銓敘部、教育部與退輔會的統計資料顯示，二○一八年下半年因實施年金改革節省經費達一四○．七六億元，其中公務人員年改節省六十．七四億元，教育人員節省七十六．○一億元，軍職人員也節省四．○一億元，全數編入一○九年度退撫基金預算，全部撥付挹注退撫基金。

官員表示，由於今年度尚未結束，根據去年下半年的數據推估，到今年七月一日年改上路滿一年為止，年改施行一年總共可節省二八一．五二億元。

愈早改革 衝擊愈小

總統府發言人張惇涵表示，年金改革是項永續政策，前總統馬英九也曾提過需要改革，甚至與蔡總統在交接時也提過年改不能再等，年改對國家整體經濟的安定有所幫助，愈早改革對台灣的衝擊愈小，蔡總統多次感謝軍公教夥伴，因為大家的體諒，確保軍公教基金穩定運作，也確保國家財政的永續發展。

對於近來年改是否微調成為國民黨總統初選的訴求之一，張惇涵表示，現階段要做的是捍衛改革的成果，目前並無微調政策的討論，社會溝通層面，政府會持續進行。

由於台灣已邁入高齡社會，人口結構老化，總統府年金改革委員會認為，年改有非改不可的必要性，我國在一九九六年約八．八名青壯年扶養一名老人，二○一六年約五．六名青壯年扶養一名老人，推估至二○三一年每二．六名青壯年要扶養一名老人。

缺口不補 基金明年破產

年改會等資料顯示，在少子、高齡化的趨勢下，領退休金人數增多、請領年金年數增長，嚴重衝擊退休基金財務平衡，基金財務缺口日漸擴大，又加上依法由政府負最終支付保證責任，必將加重未來隨少子女化而逐漸減少的青壯年工作人口的財務負擔，若不彌補基金缺口，軍人退撫基金將率先在明年破產。

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