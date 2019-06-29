雙子星案被駁回 蔡英文：專業決策

2019-06-29

〔記者吳俊鋒、王宣晴／綜合報導〕眾所矚目的雙子星案因國安疑慮而被經濟部投審會駁回，台北市長柯文哲憤而脫口「國家主權意識在我看都是屁話」，柯粉質疑是「卡柯」；總統蔡英文昨在台南受訪時澄清，這是投審會依法律規定，及國家安全需求而做的專業決策，並無政治考量。

蔡英文昨到台南後壁參加全國非洲豬瘟跨部會防災演習後接受聯訪，媒體提問柯文哲宣稱不喜歡辣台妹的作風，又因為雙子星案槓上中央，還脫口國家主權意識都是屁話，一連串發言，外界解讀都是衝著蔡總統。

蔡英文回應時反駁「卡柯」的質疑，強調沒有「卡誰」的問題，也沒有政治性考量。蔡指出，國家主權的重要，大家都很清楚，有了主權，才能確保民主、自由與人權，這是每個人的共識與認知。

駁柯「主權是屁話」

蘇揆：有國安才有一切

行政院長蘇貞昌昨赴警政署國道公路警察局視察時，回應柯文哲的「屁話論」說，相信國人都知道，國家主權不但神聖，而且涉及每個人的安全，大家都會以國家主權存在，並維護國家主權為最重要的工作。

蘇貞昌說，雙子星就在台北市的大門口，同時是六鐵共構，是最重要的交通樞紐，而投資廠商有中國、中資的嫌疑，非常的明顯，投審會為國人嚴格把關，只有國家安全，才有生存，才有一切。

他強調，國家安全最重要，沒有任何人可以牴觸，任何先進國家，像美國對於任何投資審查，若涉及國安，也絕不放水。

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