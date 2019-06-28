小三通騙局》韓粉喊下台 潘恒旭反嗆：有假韓粉

2019-06-28

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕捲入「高雄小三通」事件的高市觀光局長潘恒旭，不但被高市府切割，也被綠營市議員和韓粉要求下台負責。潘反嗆要他下台的綠營議員，請他們先去幹掉陳其邁，就有機會出來選市長，等當上高雄市長後，就能任命自己的觀光局長。

綠營市議員要求辭職 潘：幹掉陳其邁再說

潘恒旭指出，綠營議員要求他下台，是因這半年來，高雄觀光拚出好成績，所以「議員越要我們去做的事，我們不去做就對了」，且任命他的是韓市長，這些議員如果努力一點，幹掉同黨的陳其邁，就有機會出來選市長。

至於韓粉要求他下台避免影響韓國瑜的民調，潘也認為，韓粉有真有假，目前黨內和高雄最需要的是團結，給做得好的人掌聲，不要噴口水，他相信數字會說話，特別是這半年拚觀光的成績比前朝來得好，韓市長一定能在初選勝出。

至於是誰邀他去參加小三通典禮，潘恒旭說，邀他的有議員也有旅遊業者，但因邀他的議員也在典禮上亮相，現在網路上有許多不理性的網友，因此名單他有所保留，不會對外公佈。

潘恒旭指出，有旅遊業者來邀他出席活動，他也當作是一般活動行程，因為觀光局與旅遊業互動熱絡，業者如果邀請出席活動，通常不會拒絕，所以沒有做一些確認，包括背景跟過程。

針對民進黨高市議員林智鴻質疑是事後請假？潘說，事假本來就可以事後請，是當天事後交代秘書處理。

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