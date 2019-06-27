韓國瑜幕僚控冒名電郵 欲竊國政講稿

2019-06-27

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕國民黨總統初選國政願景發表會前晚舉辦，卻傳出有人冒用韓國瑜親信黃文財名義，向市長室索取初選政見會講稿被識破。案發廿五小時後，市府昨才主動向媒體揭露，並於上午十一點向鳳山分局報案，檢警朝偽造文書偵辦，將向網路服務業者調郵件IP位址。

案發25小時後揭露 警方不解

有官警不解市府為何將此事拖至隔日，且先向媒體披露再報案，警方甚至比記者還慢知道，被通知時也感錯愕。警方昨天上午十一點左右正式受理報案，由鳳山分局會同刑大啟動調查，已完成對黃文財的筆錄。

據了解，市長室收到的是以「黃文財」之名申請的新帳號，涉及偽造文書罪嫌；若嫌疑人未侵入或破解黃文財帳號、密碼，也未用木馬病毒侵害，是否觸犯妨害電腦使用罪的部分，仍待事證支持。

韓：竊入Email 非常可怕

韓國瑜強調，「這個事情茲事體大，怎麼可以竊入我們辦公室人員的Email，這是非常可怕的」。

高雄市長辦公室副主任胡美音指出，二十五日上午近十點，她的gmail收到署名「高雄市輪船公司董事長黃文財」的信，內容寫到：「美音姐，老闆剛聯繫我，請我幫忙看看國政願景會講稿，麻煩把材料發我一份，謝謝。」

胡美音說，由於黃平時不會稱呼她「美音姐」，她心生懷疑，雖然馬上回信「收到，請寶哥發給你」，但同步通知市長辦公室主任邱源寶，也打電話向黃文財查證，才發現黃根本沒發這封信。

高市府事後追查，發現邱源寶也被冒用Email帳號，寫信給辦公室同仁，要求「將國政願景會補充材料打印出來」。

高市府也質疑，電子郵件的用語「材料」、「打印」，都是中國用語，不排除是對岸網軍所為。市府幕僚表示，雖無法確認冒名者是什麼身分，但研判顯然與選舉有關。

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