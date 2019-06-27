韓國瑜被控濫發北農獎金案 北檢調閱資料

2019-06-27

〔記者錢利忠、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜參加國民黨總統初選後，其任台北農產運銷公司總經理期間被控濫發獎金等案，也被外界掀出檢視；負責偵辦的台北地檢署被《鏡週刊》拍到，本月十九及二十日接連兩天赴北農調閱資料，北檢昨對此未否認。

韓質疑民進黨利用檢調當打手

韓國瑜回應強調，所有支出一切都合法，並質疑民進黨用檢調，各種不正當手法，打擊國民黨總統候選人。

針對北檢近日兩度赴北農調閱資料、是否與韓國瑜被控濫發獎金案有關？北檢昨不證實也未否認赴北農調取資料，僅表示因涉及偵查中案件，為偵查不公開作業辦法規範不得揭露之偵查程序，無法評論。

《鏡週刊》報導，韓國瑜勾選北農特定員工並拿公費犒賞出國，年薪新台幣四百萬元也比接任的吳音寧的二百五十萬元還多。另指「知情人士」表示，北檢上週發函北農要求提供自二○一二年起連續六年的董事會會議紀錄及決議，並檢附公司以公款招待員工出國的標案明細及逐筆出國資料，北農已將相關資料送交北檢。據悉，專案小組不排除視後續案件發展需要，評估是否進一步傳喚相關證人或被告到庭說明。

韓國瑜昨受訪時強調，北農權力最高單位是股東大會，股東大會決算都審查完畢了，董事會也通過，所有支出一切都合法，「這是在查什麼？」

韓國瑜說，有些人一直警告，民進黨會用檢調，各種不正當手法，打擊國民黨總統候選人，「我以前不太相信 現在覺得好像這麼一回事」。

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