韓國瑜稱官員操到肝硬化 柯文哲諷：酒喝太多才會

2019-06-27

〔記者沈佩瑤、黃旭磊／綜合報導〕國民黨總統初選國政願景發表會前晚登場，高雄市長韓國瑜自誇認真，還稱有些局處首長做到快肝硬化、快爆肝。不料台北市長柯文哲昨受訪時，不但諷刺說「酒喝太多」才會肝硬化，聽到週刊爆料韓任北農總經理期間，年薪新台幣四○○萬、遠高於另一位前總經理吳音寧的二五○萬，也暗諷韓是「肥貓」。

國民黨總統初選第一場國政願景電視發表會前晚登場，韓國瑜在政見發表時說，當市長這半年來他捫心自問，市府團隊非常認真，有些局處首長做到快肝硬化、快爆肝。但醫師出身的柯文哲昨被問及對此的看法，頓了幾秒後表示，「肝硬化通常是酒喝太多」；柯說完後還自己大笑。

韓：形容詞 柯不要誤會

韓國瑜昨對此回應說，市府團隊包括他本人，拚得非常認真，爆肝是形容詞，跟喝酒一點關係都沒有，希望柯不要誤會，「市府期間從來沒有一次喝酒」。

此外，有週刊爆料，韓國瑜擔任北農總經理時年薪四○○萬，比另一位前總經理吳音寧二五○萬高。柯文哲表示，「有可能啊，以前老實講，台北市政府也是這四年慢慢管理，日趨嚴格，更何況外圍一定更鬆，那種肥貓我相信一定都有。」

至於韓國瑜近日在頒獎時頻遭模範生嗆聲，柯文哲笑稱，這已經變成學生創意比賽，也沒什麼，常常會變成流行。

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