看反紅媒遊行 意有所指／郭：報導要中間 不然無法無天

2019-06-25

〔記者林惠琴、黃旭磊、林良昇／綜合報導〕反紅媒遊行前天擠爆凱道，國民黨總統初選參選人郭台銘昨受訪表示「媒體報導要中間，不然就無法無天」，還說「我的民調一定會上來」。

自信「我的民調一定會上來」

台大癌醫中心醫院預計七月四日開幕，出資興建的郭台銘昨到場參觀。對於反紅媒遊行，郭台銘受訪表示，媒體報導要中間，不然就無法無天，並提到國民黨民調下跌，候選人也受累，尤其自己是兩邊受累，一個黑郭，一個炸郭，但他打不倒、打不死，因為正義永遠是勝利。

至於一份昨天公布的民調輸給蔡英文，郭說，他從四月十七日參選以來，是為了改善台灣大多數人的生活而競選，正在進行庶民經濟與人工智慧結合，做事需要時間，現在慢慢發酵，「我的民調一定會上來」、「蔡英文的民調一定會下去」，因為老百姓不相信她，「要看她做的事，不是她的民調。」媒體也提到小英說台商回流，郭直言「答非所問」，台灣對中國一年順差八百億美元，她要不要？應該說清楚，台灣還有五缺、六缺問題。

在健康醫療議題上，郭台銘則說明，台灣有最棒的醫師，健康水準可與世界各地相較，健康產業絕對有機會變成兆元產業，自己正在草寫這些基本綱要，也想要推十大建設，將健康醫療大數據、新科技列入其中。

對於反紅媒遊行，高雄市長韓國瑜昨天受訪時重砲抨擊，媒體滿足人民知的權利，有自己看法（立場），不應該侵犯媒體監督第四權。韓並諷刺，「抹黑韓產業鏈」週休二日，六、日（抗議日）要好好休息。

前新北市長朱立倫昨受訪表示，尊重每個媒體的言論自由，但媒體要秉持中華民國、秉持台灣的立場。朱也認為，這場遊行有點可惜，如果是「館長」與民間朋友發動的話，大家會覺得比較跳脫政黨，但發起人之一黃國昌是時代力量立委，還結合一些民進黨人士，會讓訴求被污染了、被走偏了，這比較遺憾。

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