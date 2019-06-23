藍綠兩黨出招 搶攻新住民票

2019-06-23

〔記者施曉光、蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨指新住民朋友的支持是贏得勝選「關鍵中的關鍵」，新住民選票成為明年選戰的必爭之地。民進黨以推動有感政績，吸引包括中配及其他外籍配偶的支持；國民黨準備在八月間成立全國性的中配協會組織，瞄準中配，該組織也將是藍營因應總統大選所成立的第一個新住民後援會。

民進黨推有感政績吸引支持

民進黨婦女部主任蔡宛芬表示，過去他們到各縣市舉辦多場新住民好政座談會，反應都很熱烈，這兩天的培力營隊中，支持蔡總統的新住民姊妹也有不少創意參與助選。她並指出，過去大家認為中配與民進黨可能會有隔閡，不過由於民進黨政府推出很多友善中配措施，包括放寬考照，中國大陸配偶可以在機關、學校找工作，許多中配也感受到民進黨的友善，開始願意參加活動，她相信只要釋出善意，彼此都能逐漸熟悉。

至於新住民姊妹對於哪些政策最有感，蔡宛芬說，在各縣市舉辦客廳會時，姊妹們對於通譯薪資提高、夜間有加班費、補助交通費感覺最直接。此外，國中、國小將母親國家語言列入必選課，讓很多姊妹去當老師，不僅讓小朋友可以學習媽媽的語言，也讓媽媽覺得文化、語言被肯定和尊重，創造多贏。

國民黨組發會主委李哲華指出，兩年前吳敦義擔任黨魁以來，就相當重視新住民族群的經營，除了黨中央早已成立「新住民工作委員會」，全國各直轄市、縣市還成立「新移民關懷協會」，占新住民族群最大宗的陸配，在八月間還將成立全國性的陸配協會組織，該組織也將是藍營總統大選所成立的第一個新住民後援會。

國民黨瞄準中配成立後援會

李哲華強調，黨章明定中央委員、黨代表要有一定新住民的名額，目前中央委員牛春茹就是陸配的代表，另外，基層黨代表也有很多新住民，因此國民黨在新住民族群當中獲得相當高度的認同。未來「新住民工作委員會」主任委員由不分區立委林麗蟬擔任。

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