高院更一審 馬涉洩密案 檢︰法不阿貴，繩不撓曲

2019-06-22

〔記者楊國文、溫于德／台北報導〕前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院二審改判四月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更審。高院更一審昨首度召開審理庭即辯論終結，馬四度答稱「我無罪」，並怒批檢方「憑什麼起訴我」，高檢署檢察官周士榆抨擊馬將通監資料挪為政治目的使用，是「通訊監察不可碰觸的紅線」，且引用名言「法不阿貴，繩不撓曲」，法律不可因為馬英九的地位崇隆而轉彎。全案定七月十二日宣判。

僅開一次審理庭即結案首例

這是司法史上，法院審理政務官層級涉案、僅開一次審理庭即結案的首例。此外，馬被控洩密案等罪，原本是高院判決後即定讞，因大法官前年做出釋字第七五二號解釋，應給予被告一次救濟機會，促成立院修法改為更一審判決後才定讞。

高院更一審二月廿二日首度開準備庭，昨首度召開審理庭，即辯論終結，立委柯建銘以告訴人身分出庭，柯要求馬應認罪、道歉，並向憲法、歷史贖罪，要馬好好為三中案做準備，還說馬「百分之百會被判有罪」。

馬四度稱「我無罪」 痛批檢方

馬英九辯稱，只以口頭、簡要方式向前行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強說明司法關說案報告內容，目的是為穩定政局，一切合憲、合法，從最高法院發回更審一事可看出，檢方連起訴他的依據、犯罪事實都弄不清楚。庭後，馬發表聲明指控檢方，「為達起訴我的特定目的，不惜耗費司法資源」，讓他痛心。

檢察官批馬踩通訊監察紅線

曾偵辦馬英九台北市長特別費案、洩密案、前總統陳水扁國務機要費案，而有「總統殺手」之稱的高檢署檢察官周士榆論告批評，馬英九違背曾宣誓保障通訊監察的承諾，將原本只能做為偵查犯罪的通訊監察資料，挪為政治目的使用。周還引用法律名言「法不阿貴，繩不撓曲」，強調「法律不可因為馬英九的地位崇隆而轉彎」。

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