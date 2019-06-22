談蔡柯配 柯文哲：穿針引線的人很多

2019-06-22

〔記者蔡亞樺、蘇芳禾／台北報導〕明年大選蔡英文總統代表民進黨爭取連任，台北市長柯文哲至今動態不明，「蔡柯配」傳聞甚囂塵上。柯文哲昨在電視節目的專訪中透露，穿針引線的人很多，他還自爆市府顧問蔡壁如常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天；不過被問到兩岸議題，柯認為，「台灣對中國一點都不重要，是小英把它弄得重要」。

見蔡壁如 卓榮泰：絕沒談論過什麼配

對此，卓榮泰透過民進黨發言人李晏榕回應說，過去卓與蔡見面，既非經常、也非單獨，主要目的是嘗試理解許多難以捉摸、虛虛實實的想法，但絕沒談論過「什麼配」。卓強調，「如何配」是總統的絕對權力，無人可以越俎代庖。

柯文哲談到綠白合作時表示，民進黨一直在思考，「他們單獨打得贏就不需要我」。至於蔡柯配，柯文哲說，底下幕僚就會營造那種氛圍，蔡壁如常被叫去跟卓榮泰聊天，「他不會直接找到我，我旁邊還是很多人」，若民進黨高層希望溝通，還會找市府顧問周榆修、找北市民政局長藍世聰。

柯話鋒一轉，開始批評蔡英文說，「二○一八年我們都見過面都講好了，你後來都沒辦法兌現，你是老闆，最後你說抱歉」。柯還批評，作為領導人，是就是、不是就不是，「何必做什麼事情都要雙保險，如果贏了就說『你看，我最後派林錦昌坐在你的帳篷了』」怎麼樣她都有話講。

對於中國，柯文哲說，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，共產黨一定想把台灣打下來，但現在有新疆、西藏、香港的問題，台灣問題的順序不是第一優先，「台灣對中國一點都不重要，是小英把它弄得重要」，這樣講她一定不服氣，但挑起這情緒做什麼？

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