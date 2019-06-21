追徵中廣賣地獲利 趙少康：找國民黨要

2019-06-21

〔記者陳鈺馥、李雅雯、蘇芳禾／台北報導〕行政院黨產會昨日召開中廣聽證會，中廣董事長趙少康在會中表示，他二○○六年才接手中廣，帝寶土地是李登輝擔任國民黨主席、劉泰英當投管會主委時，兩人吃香喝辣賣給宏盛建設，宏盛還捐二．九億元給台綜院，現在怎變成他收拾善後？

黨產會：曾訪李登輝、劉泰英 都稱不清楚

對於趙的發言，宏盛建設發言人陳育德回應，宏盛建設完全沒有捐這筆錢給台綜院，由於沒有這件事，宏盛建設不發表任何意見。李登輝辦公室主任王燕軍則說，這些訴訟案都已經被調查過，趙這樣說對於釐清事情經過並沒有幫助。

黨產會表示，中廣在戰後大量接收日產電台，並要求國家把土地送給中廣，俞鴻鈞擔任行政院長後，中廣便開啟「國產變黨產」大門，讓大安播音機室土地（今帝寶基地）產權登記給國民黨。最後以八十八億元賣給黨營中投公司，中投則以九十億元售予宏盛建設，興建帝寶豪宅。

行政院黨產會昨日召開中廣聽證會，趙少康在會中質疑，「李登輝請客、趙少康買單，劉泰英撒錢、趙少康善後」，全世界沒這種道理，若黨產會最後認定中廣是國民黨附隨組織，那代表有「主僕關係」，主人是國民黨、僕人是中廣，黨產會應找國民黨負責才對。

黨產會發言人施錦芳受訪表示，黨產會訪談過李、劉二人，他們都稱不清楚；但從相關資料及金流顯示，當年帝寶基地賣給中投後，中廣將收到的款項金流，去買入松江、林森兩棟大樓，不動產現仍在中廣名下。

王燕軍指出，趙少康說的這些事情，在很多訴訟案已經被調查、確認過了，對於釐清案情沒有意義，希望趙的說明能多琢磨於中廣和國民黨之間的關係，不要只是把渾水弄一弄。

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