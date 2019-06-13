朱批柯韓︰發大財只是口號

2019-06-13

「從政不需念書 會抓頭就好」

〔記者林良昇、黃佳琳、江志雄／綜合報導〕角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫昨在演講時暗酸高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲，朱說，「從政通常不需要念什麼書，會喊口號、會抓抓頭就好」；他也說，國民黨政黨支持度不斷下降，民進黨在上升，韓國瑜的支持度在下降中，鴻海董事長郭台銘沒有上升，他自己的民調也是保持原狀，這是很大的危機。

韓︰不當放煙火市長

韓國瑜對此回應說，自己不會當個放煙火的市長，因為高雄市的財政非常困難，他也不認同花花草草煙火式的做事風格，錢應該花在刀口上。

朱立倫昨在宜蘭參訪，媒體問他對於韓國瑜「發大財」喊得震天價響有何看法？朱回應，的確只是個口號，若要「發大財」必須有具體作法，他就不斷提出政見加以落實，要幫助台灣經濟更好，讓全民發大財。

朱立倫昨天一早就透過臉書發文批判，「只會放煙火的首長，誰不會當？」「不知從何時開始，台灣成為速食的社會？」對許多首長來說，如果在任期內看不到績效，就好像對這項政策興致缺缺，只顧著炒短線、開支票，是不負責任的行為。

朱立倫下午出席「Hit FinTech」金融科技產業高峰會演講時也表示，他在國外念書，讀到博士，最後「誤入歧途」成為政治人物，讓大部分人都以為他沒念過書，因為「從政通常不需要念什麼書，會喊口號、會抓抓頭就好了」。

對於臉書發文引發關注，朱立倫受訪時撇清，他沒有指特定哪一位，只是說從事政治的工作，擔任市長一定要腳踏實地，非常務實穩健的落實所有工作，就像他提出三環三線、國民運動中心、公托，都需要三年五年才能完成，但民眾經過八年十年後就可以感受到整個城市徹底轉變。

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