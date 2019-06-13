初選民調結束 蔡賴誰出線今揭曉

2019-06-13

卓榮泰再籲支持者團結 一定會讓結果公正

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統及前行政院長賴清德競爭民進黨二○二○總統提名，黨內初選民調昨晚全數執行完畢，預計今天中午揭曉結果。人選出爐後，未來如何促成黨內團結，彌補初選裂痕，將是初選勝出者的重大挑戰。

民進黨主席卓榮泰昨再次呼籲支持者團結，他表示，兩名參選人至今維持很好的風度及高度，雙方支持者應在言行上注意，「未來還有半年的選戰要打，大家應該彼此同行。」

民進黨總統初選民調訂於六月十日至十四日執行，若完成足夠民調樣本數即可能提前開封。此次由蔡英文及賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比式民調」，並首度納入手機民調，採手機、市話民調比例各半。民調結果出爐後，六月十九日召開中執會公告提名人名單，完成提名程序。

卓榮泰在中常會前受訪指出，初選結果會在今天中午出爐，他這幾天分別在北、中地區民調公司監看，一切進行順利，雙方陣營觀察員代表也仔細聆聽，但還是聽到對訪員的少數反應，其中或許是誤會、傳言、溝通不夠清楚，黨部對此非常重視。十三日資料開封後，會針對一些比較具體個案詳細查驗，若有需要，也會全面擴大查驗，一定讓結果公正、得到大家信服。

保全資料 黨工徹夜留守

為確保民調公正性，資料不被「掉包」，黨中央昨晚不僅請來保全固守民調資料，也派黨工徹夜留守。民調資料預計今日上午十點半於中央黨部開封，並在雙方陣營代表等人見證下，以電腦計算，並確認結果。民調結果可望在今天中午出爐。

蔡英文總統昨天也在臉書發文說，無論初選結果如何，我們都應該服從民主機制，為大選的勝利並肩作戰，初選只是選拔賽，一加一大於二，每一個一都同樣重要。二○二○是民主自由的決戰，台灣只能贏不能輸。

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