朱︰想違紀脫黨 就勿參加初選

2019-06-11

〔記者陳心瑜、陳鈺馥／綜合報導〕國民黨今天邀集五位參加總統初選的參選人座談，前新北市長朱立倫昨天表示，他很尊重黨主席吳敦義和大家的意見，但今天上午因為在新北市已排定技職教育的參訪行程，所以將派代表出席。

國民黨中央擬定「初選同志公約」，要求黨內五名總統參選人「絕不違紀參選，並全力支持黨提名同志」。鴻海董事長郭台銘表態暫不簽署，還呼籲其他人都不要簽。

朱立倫昨天參加廣播節目，也在新北市參加活動。他受訪時表示，「公約就是大家遵守規範」，郭董一些好的建議，大家可以討論。朱也說，任何參與黨內初選的人都應該承諾「不會脫黨參選」，他當過黨主席，更覺得這是最基本的要求，如果有脫黨或違紀參選的想法，就不要參加初選。

對於郭台銘提出的「備案機制」，朱說，他不懂什麼是備案機制？大家都是黨內同志，座談會上可一起討論，只要初選成功，就能推出最強、最適合的候選人，他一直努力、也相信自己是最強的候選人。

媒體詢問，「高雄市長韓國瑜聲量大，是否會激化深藍，流失中間選民？」朱回應說，三位主要參選人都各有所長，他的強項是實戰經驗豐富、長期在地方基層服務及中央機關歷練，也會努力爭取中間選民支持，當然有人擅長造勢聚集人氣、廣告或宣傳，最後大家都要整合成國民黨的金牌聯盟，團隊戰最重要。

針對韓國瑜民調出現下滑，朱立倫昨在廣播節目談及，在「三腳督」民調中，當他對比蔡英文，支持度與過去差不多，但現在較擔憂的是，韓民調原本領先幅度很高，現在民調變成往下降，郭董支持度也沒上升，這是國民黨最大危機。

朱立倫提醒，台北市長柯文哲每天都在期待民進黨分裂，民進黨總統初選本週會結束，研判分裂機會不大，但國民黨紛紛擾擾後，支持者可能不投或改投柯文哲，最後就是讓柯文哲「漁翁得利」。

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