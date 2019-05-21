救災指揮車充縣長座車 苗縣府挨批

2019-05-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒昨在總質詢時，抨擊苗栗縣長徐耀昌上任四年換了四輛公務車，還將消防局的救災指揮車挪為座車，以目前的財政狀況，根本是浪費，社會觀感更不佳。消防局長徐新淵回應，一切基於安全考量。

財政困難 議員轟浪費

陳光軒抨擊，徐耀昌甫上任時，對苗栗縣財政曾說過「乞丐不必穿西裝」，讓外界驚覺苗栗縣財政問題嚴重，但徐耀昌上任至今，四年換了四輛公務車，甚至將消防局的救災指揮車改裝後做為代步車輛。

陳光軒指出，根據苗栗縣政府今年的決標公告，消防局於今年一月份又購置與前一輛座車同款式之救災指揮車，車牌的後四碼阿拉伯數字與前一輛相同，顯然要讓外界誤以為是用同一輛座車，企圖掩人耳目。

陳光軒表示，外縣市的救災指揮車採購車種不一，價格有九十萬元、一百二十萬元及一百四十萬元、一百五十萬元、二百萬元不等，但苗栗縣政府消防局此次採購的這輛車金額高達二百九十六萬元，比其他縣市都還高。

陳光軒批，苗栗縣的財政狀況仍未脫離加護病房，各單位對預算還在傷腦筋，消防局卻再添購新的救災指揮車做為縣長座車，浪費且不顧社會觀感，令人匪夷所思。

徐耀昌昨未回應。消防局長徐新淵說，依災害防救法明定縣長為縣災害防救指揮官，按消防法規定配賦救災指揮車供執行任務。

消防局：安全考量

徐新淵指出，救災指揮車里程超過十萬公里，會加強維護、保養；超過十五萬公里就要汰換，考量前輛救災指揮車縣長使用已逾三年，行駛近二十萬公里，多次在高速公路上拋錨；且苗栗縣幅員廣大，縣長公務行程上山下海，基於安全考量，將原車調回苗栗縣政府消防局使用，改做為消防局後勤及勘災車。

消防局災害搶救科表示，這次採購新的救災指揮車車價二百九十六萬元，主要是擴充無線電等內部設備及保險，價格均在合理範圍內。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法