中國國台辦竟稱台灣抹黑汪洋談話 陸委會斥：顛倒是非

2019-05-17

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國政協主席汪洋日前「訓示」台媒高層努力宣傳「一國兩制」，中國國台辦前天稱是「台灣當局刻意抹黑」。陸委會副主委邱垂正昨天在例行記者會表示，汪洋日前說法已經引起我社會反感，國台辦還大言不慚，根本就是顛倒是非、欺瞞大眾，凸顯中共對台統戰無所不用其極。

邱垂正指出，中共在「習五條」後擴大操作多元手法，對台各階層進行統戰滲透，為其政策背書，意圖對台推進一國兩制，分化我社會。汪洋在陸方舉行兩岸媒體人北京峰會上要求我媒體宣傳「一國兩制」，還以輕蔑態度妄議台灣時政，已引起我社會強烈反感，國台辦還大言不慚，歸責我政府，根本顛倒是非、欺瞞大眾，再次凸顯中共對台統戰無所不用其極。

邱垂正強調，中共是專制政權，體制內沒有新聞自由，只會箝制言論與新聞自由，眾所皆知；陸委會再次呼籲台灣媒體，不應也不宜協助中共進行對台政治宣傳，應認清中共對台統戰與分化野心，珍惜台灣社會得來不易的新聞與媒體自由環境，秉持新聞公正客觀與自律的原則，肩負社會公器責任。

汪見台商 訓示內容與晤台媒類似

汪洋昨在會見第五屆全國台企聯成員時表示，近期美國在台灣問題上動作頻繁，台灣有些人希望美國介入，把「寶」押在外國勢力身上，這是不切實際的幻想，「明眼人都知道美國只是把台灣做為一個棋子，很難想像美國會為了台灣與大陸開戰。」

對於美中貿易戰，汪洋稱，為遏制中國發展，美國發動貿易戰，給大陸發展和兩岸經貿合作帶來一些衝擊，但狂風暴雨可以掀翻小池塘，卻掀不翻大海，大陸經濟穩定發展的基本面，並沒改變。

據指出，汪洋昨天在發表講話前，還特意告訴現場的台商和媒體，「我有稿子了」，似乎暗指在會見台媒高層時談話遭外流，並非全是脫稿演出。而汪洋昨天講話部分內容，與日前會見台灣媒體高層的講話相似，當時他也曾酸美國沒有勇氣為台灣與中國打一仗。

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