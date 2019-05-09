首度直接表態 日外相︰ 挺台參與WHA

2019-05-09

〔駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於五月廿日舉行，台灣連續三年未接到世界衛生組織（WHO）的邀請函，日本外相河野太郎與外務省發言人昨天先後表達日本支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會的態度。

河野太郎昨透過推特表示，隨著國際化進展，強化全球共同因應公共衛生危機不可或缺，為了不讓傳染病對策等產生地理上的空白，日本支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

外務省昨下午召開的例行記者會中，發言人大菅岳史答覆台媒記者詢問台灣未獲邀請的看法時也表示，日本一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會，日本也知道實際上台灣從二○○九年到二○一六年之間連續八年以觀察員身分參加世界衛生大會。隨著國際化的進展，以及人員的移動活絡化，日本認為對於全球民眾衛生危機的因應是不可或缺的。

大菅也強調，為了不讓以傳染病為主的世界衛生議題對策產生地理上的空白，日本希望台灣能以某種形式參加世界衛生大會。

外交部昨對日本外相的支持表達誠摯感謝，並回應表示日本友人的聲援，彰顯出台灣參與WHA對世界的健康安全保障是何等重要，以及台灣兩千三百萬人的基本人權被忽視是何等的不公平。外交部強調，台日關係至為密切，雙方加強合作，共同因應世界衛生問題，符合兩國的利益。

我外交部呼籲國際齊聲援

外交部除對河野外相表達感謝，也期盼日本等理念相近國家，繼續支持我國參與國際組織及活動，以共同為國際社會做出貢獻。

中國外交部之前囂張宣布，中國為了維護「一中原則」，決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」。我外交部則強烈譴責中國蠻橫阻撓。

美國與英國日前接連力挺台灣，日本外務大臣河野太郎昨則接力在推特上公開表達強勁支持。

日本台灣交流協會也進一步指出，日本一貫支持台灣作為觀察員參加WHA，十年前WHO承認台灣以觀察員的身分參加WHA，「台灣為何再次被排除在WHO之外？實在沒有正當的理由」。

涉外人士分析，河野外相的推文是日本與台灣斷交後，有史以來第一次由外相直接表達支持台灣以觀察員身分參與WHA。

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