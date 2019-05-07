美艦剛過台海 解放軍浙江海域演習

2019-05-07

〔編譯茅毅、涂鉅旻、俞肇福／綜合報導〕由中共浙江省玉環市委員會宣傳部主管的 「玉環新聞網」，四日刊登一則「禁航禁漁通告」，聲稱根據中國人民解放軍「年度例行性」訓練計畫安排，預定五日上午六點到十日下午六點，在玉環港的三門至南麂列島以東海域，實施「實際使用武器訓練」。玉環大麥嶼港距離基隆港僅約一百六十多海里（約三百公里），今年乃兩地客輪直航十週年。

香港「東方日報」網站「東網」報導，美國海軍伯克級驅逐艦「史塔森號」和「勞倫斯號」，四月二十八、二十九日穿越台灣海峽。相隔八天，解放軍就在浙江外海進行實彈訓練，與美軍較勁意味濃厚。

香港網路媒體「香港01」報導，當局雖未披露參訓的部隊、武器，但南麂列島最大島南麂島近來已部署解放軍的攻擊直升機。

據解放軍國防大學政治學院教授袁周的說法，浙江象山縣至溫州市以東海域，乃解放軍「東部戰區」經常實施陸海空演習的「傳統演習區域」，解放軍近年來幾乎每年都在此進行實彈演習。一般認為，該戰區的戰略方向即針對台灣、釣魚台列嶼、關島及西南太平洋而來。

中國媒體刻意稱此訓練地點位於「台灣海峽以北」，對此，國軍研判為共軍例行性操演。我國防部發言人陳中吉表示，對於中共解放軍例行性相關演訓，國軍對我國周遭共軍動態，都會嚴密掌握、持續關注。

根據中國官方公布的座標，演訓確切地點位於寧波市、台州市、溫州市以外海域，但其距離台灣，尚有約三百公里的距離。

我軍方︰誇大例行射擊 不隨之起舞

對此，軍方官員表示，據研判，這次解放軍的軍演並非大規模操演，而是小口徑武器的例行射擊，且中共每逢解放軍演習時，都會試圖渲染、誇大演訓情形，其「先例」包括去年在泉州灣等地的演訓，規模比其所稱相差甚遠。官員表示，中共欲達成目的，就是透過誇大演訓來影響我國，我方絕不會隨之起舞。

此外，每週定期航行中國廈門、大麥嶼（台州）到基隆的「中遠之星 」客貨滾裝輪，會經過中國解放軍上述演訓範圍，但「中遠之星 」航班並未因演習而取消。

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