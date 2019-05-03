初選期程爭議 蔡英文：黨內民主機制的決定都尊重

2019-05-03

〔記者許倬勛／桃園報導〕總統蔡英文昨陪同瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，到桃園市大溪區參訪，所到之處民眾大喊「挺小英」、「台灣第一」，儘管大雨滂沱，蔡英文神情愉悅。對於黨內初選紛擾，蔡受訪時提到民進黨會以智慧想出解答，為二○二○勝選共同努力。

大家會為勝選共同努力

蔡英文由桃園市長鄭文燦、外交部長吳釗燮等人陪同，到大溪老茶廠參觀製茶機、捻茶機等歷史文物，眾人一起品茗、拍下「網美照」留念，一路有說有笑；中午一行人又到大溪老街、普濟堂參訪，莫拉雷斯對於台灣特有的陣頭文化留下深刻印象，頻向小英比讚、點頭示意。

民進黨中常會前日討論黨內總統提名初選期程未決，暫定在廿二日立委黨內初選結束後，再召開中執會討論。蔡總統受訪表示，對於黨經由民主機制做的決定，她都會尊重，相信大家會以智慧想出解答，為二○二○勝選共同努力。

對於總統初選期程問題，蔡英文則說，據她瞭解，中常會對於時程沒有做出決策，而是把這個問題交給五人小組做協調，事實上現在也在進行中，做為黨員，她的態度不變，只要透過黨內民主機制做決定，她都予以尊重。

前日傳出中常會氣氛凝重，是否擔心可能造成衝突與芥蒂？蔡英文回應，中常委有很多不同面向、層次的考量，相信大家的目標都是一致、以勝選為目標，「我相信集體的智慧、民主的決策，我們一定會找出最佳方案」。

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