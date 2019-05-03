初選期程爭議 蔡英文：黨內民主機制的決定都尊重
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2019-05-03

〔記者許倬勛／桃園報導〕總統蔡英文昨陪同瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，到桃園市大溪區參訪，所到之處民眾大喊「挺小英」、「台灣第一」，儘管大雨滂沱，蔡英文神情愉悅。對於黨內初選紛擾，蔡受訪時提到民進黨會以智慧想出解答，為二○二○勝選共同努力。

大家會為勝選共同努力

蔡英文由桃園市長鄭文燦、外交部長吳釗燮等人陪同，到大溪老茶廠參觀製茶機、捻茶機等歷史文物，眾人一起品茗、拍下「網美照」留念，一路有說有笑；中午一行人又到大溪老街、普濟堂參訪，莫拉雷斯對於台灣特有的陣頭文化留下深刻印象，頻向小英比讚、點頭示意。

民進黨中常會前日討論黨內總統提名初選期程未決，暫定在廿二日立委黨內初選結束後，再召開中執會討論。蔡總統受訪表示，對於黨經由民主機制做的決定，她都會尊重，相信大家會以智慧想出解答，為二○二○勝選共同努力。

對於總統初選期程問題，蔡英文則說，據她瞭解，中常會對於時程沒有做出決策，而是把這個問題交給五人小組做協調，事實上現在也在進行中，做為黨員，她的態度不變，只要透過黨內民主機制做決定，她都予以尊重。

前日傳出中常會氣氛凝重，是否擔心可能造成衝突與芥蒂？蔡英文回應，中常委有很多不同面向、層次的考量，相信大家的目標都是一致、以勝選為目標，「我相信集體的智慧、民主的決策，我們一定會找出最佳方案」。

  • 總統蔡英文昨日陪同瓜地馬拉總統莫拉雷斯伉儷參訪桃園大溪老茶廠，一起拍下「網美照」留念。（記者許倬勛攝）

    總統蔡英文昨日陪同瓜地馬拉總統莫拉雷斯伉儷參訪桃園大溪老茶廠，一起拍下「網美照」留念。（記者許倬勛攝）

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