初選期程爭議 賴清德：若大家接受黨的期程 問題就解決

2019-05-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會前天討論總統初選日程，但未拍板日程，將待五月廿二日中執會確定。前行政院長賴清德昨受訪重申，「接受黨中央所提出來的草案，也就是五月底前完成初選」，若大家都能接受黨中央所規劃期程，相信問題很快就能夠解決。

肯定卓榮泰、羅文嘉用心

黨中央前天向中常會提報總統初選日程草案，規劃五月廿四至廿六日政見會，廿七日至卅一日民調，六月五日公告提名人，但因多數中常委反彈，會中未做准否決議。

賴清德昨赴大稻埕地區進行文化交流時受訪表示，民進黨的初選期程如果能夠早日決定，當然比較好，除了可以減低基層焦慮，也有助於明年一月十一日總統大選。他肯定民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉堅定維持民進黨民主機制的用心，「現在黨中央所提出來的草案，也就是五月底前完成初選，我個人是接受的。」

是否希望總統蔡英文也接受此期程，賴清德說，如果大家對黨中央所規劃的期程都能接受，他相信問題很快就能夠解決。

賴清德說，中常會前天確實有這樣的議案，本來是討論案改成報告案，也就是五月廿二日之後，就會有政見會、辯論會，再進行民調，「這樣的期程，黨中央原先是有規劃的，我個人接受這樣的規劃。」

對於中常委在常會上砲轟羅文嘉，賴清德說，卓榮泰和羅文嘉想要維持民主機制的用心，他相信這很清楚，社會會給予肯定。他也認同羅文嘉提到的勝選的三個前提，民主程序，團結的共識，團結打贏勝仗，他支持秉持這樣理念參與初選。

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