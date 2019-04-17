國民黨要賣松漆 黨產會：移轉國有

2019-04-17

〔記者陳鈺馥、施曉光、鄭瑋奇／台北報導〕國民黨一筆市值四十億元「幽靈黨產」松山油漆廠土地，當年出售給台鐵後，未完成土地移轉登記，松漆公司早已撤銷，土地仍在國民黨名下。黨產會昨表示，國民黨來補申報松漆廠股權為該黨所有，並申請出售，經開會討論，認為非屬營利行為，不符合「政黨法」規定須出售之必要，國民黨應速將土地移轉國有。

黨產會發言人施錦芳表示，本案尚未駁回，若國民黨要與台鐵協商出售股權，只能以一元賣給台鐵，黨產會才會同意。

國民黨副發言人黃心華僅回應表示，收到黨產會來函後，會正式回覆。台鐵局表示，已與國民黨協商，後續為確保台鐵局權益，將評估進一步採取必要法律途徑，合理合法解決。

黨產會高層已與交通部長林佳龍聯絡，林已掌握松山油漆廠土地案，下令買主台鐵局須將國有財產討回來。

黨產會調查，國民黨在一九五五年向台灣工礦公司標購取得，原屬日產接收的「松山油漆公司」財產。一九五九年，台鐵向黨營事業松山油漆公司收購資產，以兩百八十萬元價金，買下台北市松山區興雅段一千六百多坪的土地及建物，並接手器材設備。當年台鐵局交錢給國民黨後，土地資產卻未如期移轉登記為台鐵局所有，且松山油漆公司也未履行賣方責任，依法繳納土地增值稅，導致土地至今無法順利移轉，台鐵局多年遭監察院糾正在案。

國民黨在今年四月三日發函給黨產會，補件申報松山油漆公司股權為國民黨名下財產，並申請出售全部股權。黨產會估計，松漆廠土地公告現值二十一億元，市值高達四十億元。

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