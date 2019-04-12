柯想連結長三角 陸委會：慎防中共促統

2019-04-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市長柯文哲昨與中國上海市台辦主任李文輝見面，稱雙方達成「連結北台灣與長三角的經濟」的想法。不過，陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會提醒，「習五條」提出後，陸方積極推出「經社融台」策略，「以經促統」意圖明顯，地方政府應慎防中共相關政治操作。地方與中央應通力合作，促進經貿交流發展，並維護國家安全利益。

邱垂正以中共推動「粵港澳大灣區」為例表示，大灣區除吸納港澳人才和資金，也有謀求「強化一國」、「弱化兩制」的潛在影響。近期香港學術機構民調顯示，中共鋪天蓋地誇大宣傳下，大灣區仍沒有獲得多數港人認同與支持。

邱垂正指出，看到陸方企圖以大灣區作為「以經促統」工具，相信有智慧的台灣人都會明辨詭計，不會落入中共欺騙圈套。兩岸地方政府進行區域經貿合作，只要不預設政治前提，符合我方相關規範以及優勢互補經濟原則，才有助兩岸健康互動。

此外，對於中國國台辦前天表示，陸方始終支持台資企業在陸上市，台資企業在科創板上市「沒有任何障礙」，享受與大陸企業同等待遇。邱垂正也表示，中國近期經濟下行，且不斷加強黨管上市企業力度，加上股市發展不健全，人為介入太深，資訊不透明，經常暴起暴落。台商赴陸上市須要面對許多經營跟政治風險，連帶可能影響台灣母公司投資人的權益。

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