閉門密會上海市台辦主任李文輝 柯提北台灣、長三角經濟連結

2019-04-12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市、中國上海雙城論壇邁入第十年，預計七、八月在上海舉行，上海市台辦主任李文輝昨拜會台北市長柯文哲，雙方密會約半小時商討。柯文哲說，舉辦時間未定，但達成想法，將北台灣、長三角經濟做連結。媒體問是否跟隨高雄市長韓國瑜拚經濟的腳步？柯表示，「大家一起合作賺錢總沒有爭議」。

協商雙城論壇 將聚焦經濟、青創

北市府大陸工作小組執行長楊慶輝補充說，上海市是長江三角洲經濟圈的領頭羊，北市則是北北基核心，雙方在經濟面擴大合作，市長也關心青創，盼提供更多機會與環境，今年論壇主題就討論這兩議題；北市府副秘書長陳志銘近期將率員赴上海，討論舉辦時間。

李文輝昨早十點抵達北市府，半個多小時後踏出貴賓室，媒體問今年論壇層級與時間，李揮揮手表示「還沒訂」。柯文哲隨後說，兩岸經貿關係密切，目前台灣人在中國約兩百萬人，上海五十萬、長三角七十萬，有相同語言，溝通沒障礙。

柯文哲說，會面達成想法，透過雙城論壇，連結北台灣與長三角的經濟，雙城論壇要從最沒有爭議的開始，大家一起合作賺錢總沒有爭議。

媒體問是否追隨韓國瑜「拚經濟」，柯說，不要叫拚經濟，有交流才有善意，有善意才有交流，他不會說「台灣跟大陸沒有隔閡、爭執，不可能嘛！」所以從較沒有爭議的著手。

柯文哲日前訪美時，提「親美友中」為台灣最適當國家戰略。有媒體詢問，李文輝是否對「親美友中」想法感冒，柯說，「這是一個平衡，友中他怎麼會感冒？」親美友中是和美國、大陸都做朋友，不是兩邊搖擺。

去年底自爆想開微博帳號的柯文哲，個人微博帳號於本月八日正式開通；北市議員昨質疑開設微博可能會「被統戰」，柯回說「誰統誰還不知道，要有自信。」

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