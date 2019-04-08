民進黨團版︰公投連署檢附身分證影本

2019-04-08

〔記者黃欣柏／台北報導〕去年九合一選舉與公投合併舉行，除發生「死人連署」弊端，也衍生不少投票亂象，對此民進黨立院黨團特別組成「公民投票法研修小組」，小組召集人、立委李俊俋昨透露，黨團版草案已於近日草擬完成，將恢復連署須檢附身分證影本的規定，預計四月中旬正式提案，力拚本會期完成修法。

對於公投是否繼續綁大選，李俊俋表示目前尚未經黨團決議，不便多說，不過他透露，目前較有共識的，是要將公投的公告期限從廿八天延長為三到六個月，並恢復連署須檢附身分證影本的規定，藉以避免「死人連署」問題。

目前立院已有多達十六個「公投法」修正版本，包括李俊俋、蘇巧慧等多名民進黨立委的提案，以及無黨籍立委趙正宇、國民黨立委黃昭順、李彥秀、許毓仁與親民黨團、時力黨團的版本，若加上民進黨團與行政院版本，未來將至少有多達十八個版本必須整合。

其中，民進黨立委段宜康及陳靜敏的版本，都將「公投應與全國性選舉同日舉行」的「應」字改為「得」字，讓公投可與全國性選舉脫鉤。

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