幻象飛官何子雨殉職公葬

2019-03-30

空軍幻象戰機飛行員何子雨前年十一月執行夜間訓練時，不幸於基隆北部海域失事殉職，儘管軍方發動海空搜索，但未尋獲何子雨遺體；軍方則追晉何子雨為空軍少校。

空軍司令部昨在新店碧潭空軍烈士公墓舉行春祭暨公葬典禮，空軍司令張哲平也向何子雨家屬致意關懷。（記者羅添斌）

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