吳拋「特邀」韓國瑜參加初選 王嗆「什麼叫特邀，是哪隻妖」

2019-03-29

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨初選制度紛擾不斷，黨中央又拋出「特邀」高雄市長韓國瑜，多次表達「無所適從」的前立法院長王金平昨天拜訪「換柱」當事人洪秀柱。對於「特邀」，王金平受訪時說，只能說尊重，但不代表接受，「但不尊重又怎麼樣呢，呵呵」。面對媒體頻頻追問與韓會面的事，王金平重申，不會主動找韓談選舉，「談了就變我要拜託他」。

「不尊重又怎樣 尊重也不代表接受」

王金平拜會洪秀柱，會後兩人滿臉笑容一同受訪，王金平表示，一方面預祝洪秀柱生日快樂，另一方面是拜會歷任黨主席，已拜會連戰、吳伯雄與洪秀柱，就時事議題交流意見。洪也說，王金平經驗比自己老到，沒給意見，只是替他加油打氣，祝他心想事成。

對於會不會也跟前主席朱立倫見面，王金平則表示，如果朱願意，當然樂意安排，但大家不要太敏感，以為見面就是談選舉，還沒安排跟朱會面，也是因為這件事太敏感了，怕被做文章。他強調，自己到現在為止都不談選舉，就是請益、禮貌拜會。

被問及對「特邀」的看法時，洪秀柱一臉疑惑地問：「什麼是特邀？」王金平在旁笑說：「我還沒告訴她什麼叫特邀，是哪隻妖，她也不知道，哈哈哈！」洪秀柱聽完解釋後說，吳主席最好把名詞統一，否則大家會搞昏頭，總之制度要明白具體、不要再有不同名詞，如果要彈性改變，就必須經合法程序，「不是我們迂腐、不能改變」，但程序、共識很重要。

洪曾呼籲韓國瑜參加初選、莫待黃袍加身，對於黨中央祭出「特邀」新招，洪秀柱嘆了口氣說，吳主席不能一日三變，愛韓國瑜就不要害他，也不要用各種方式讓別人誤會韓，就是愛護、栽培人才，才必須照正常程序。王金平也在旁附和：「講得很好、很對。」

王金平雖沒多批評「特邀」，但其臉書「台灣公道伯王金平」前天深夜上傳一張「陷阱卡」改圖，上頭還畫白海豚，諷刺意味十足，PO文直接寫「公道伯不說，公道編幫你說」。「陷阱卡」的發動效果也寫得很酸，「額外召喚無需準備任何資源的玩家」、「受召喚玩家可選擇口頭發動獲勝」、「讓所有玩家陷入困惑與憤怒」，右上角還有「仁」字，呼應王先前說的「長者不仁、幼者不義」。

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