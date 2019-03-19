法媒實訪新疆「淪為中國式地獄」

2019-03-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國國務院十八日發表題為「新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障」白皮書，聲稱為遏阻「三股勢力（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力和宗教極端勢力）」在新疆造成的危害，自二○一四年以來已「打掉」一五八八個暴恐集團、捕獲暴恐份子一．二九九五萬人，並辯稱關押大批維吾爾族穆斯林的「再教育營」，乃「依法設立」的「職業技能教育培訓中心」。

「再教育營」惡名昭彰

然而，法國旅遊雜誌「GEO」記者實地走訪新疆，見證中國正在當地執行前所未見的極權政策及鎮壓，使新疆淪為「中國式地獄」。

這篇白皮書強調，新疆乃「中國領土不可分割的一部分」，當地恐怖和極端主義源自效顰舊殖民主義的泛突厥主義，企圖獨立建國，近五年來，當局查處三○六四五人涉及的四八五八起非法宗教活動、收繳三十四．五二二九萬件非法宗教宣傳品。鑑於前述三股勢力危害社會與民眾，「嚴重踐踏人權」，當局除「依法」嚴打，並以設立教培中心等「預防性反恐」措施為優先。

然而，紐約時報十七日才在社論中形容，再教育營乃「野蠻、殘暴的寄宿學校」。GEO記者勒普拉特指出，新疆已淪為全球最完備的監控技術試驗場，警察如影隨形，他在當地很難與居民交談。自二○一七年以來，新疆變成一座露天監獄，對自由的限制與鎮壓，甚至比西藏還嚴重。

世界維吾爾代表大會（WUC）直指，白皮書不過是替中國在新疆極端政策找藉口，反恐只是鎮壓維族人的名目。

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