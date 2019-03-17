蔡總統：企業對自己國家要有信心

2019-03-17

肯定台商回流投資

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文昨日到台中參加磐石會會長交接，對於台中市長盧秀燕日前嗆不改善空污不配合交管，蔡英文一上台，就對著坐在台下的盧秀燕幽默表示，「報告市長，我跟你報告，今天交管管理得不錯」；蔡英文也對企業界喊話，要對自己的國家有信心，投資台灣是給台灣最大信心的來源。

「用行動展現對台灣經濟的信心」

盧秀燕日前嗆蔡英文「不改善空污不配合總統交管」，引起外界非議，盧秀燕昨天在蔡英文到場前受訪表示，會全力配合交管，竭力歡迎總統到台中市，但盼蔡英文能重視台中民眾希望中火拆部分機組的心聲，如同重視拆核四一樣，要一視同仁，台中市民不要吸廢氣。

蔡英文到達後，盧秀燕親自迎接，與蔡英文熱烈互動。蔡英文上台向眾人一一問候後，突然轉向坐在台下的盧秀燕說，「報告市長，我跟你報告，今天交管管理得不錯」，現場爆出一陣笑聲。

巨大、車王電相中台中 投資75億

蔡英文表示，政府拚經濟不但是現在進行式而且有成果，也看到了產業界用實際行動展現對台灣經濟的信心。她說，今年政府加大力道，客製化及單一窗口方式，協助台商回台；日前政府宣布巨大機械選擇在台中投資五十億元，車王電子最近也選擇在台中投資廿五億元。

蔡總統指出，這些好消息告訴大家，中部很重要，台灣也很重要，「對自己的國家要有信心」，事實擺在眼前，看到這麼多投資台灣的例子，可以確定投資台灣是給台灣最大信心的來源。

另一方面，代表執政前期努力打基礎的工作，如五加二產業創新已看到成果，最好的例子為中部是發展智慧機械最重要的基地，透過中央與地方合作，在台中市精密機械科技創新園區打造「智慧製造試煉場域」，也成功吸引德國西門子等國際大廠進駐。

下階段產創條例修法 助產業轉型

蔡英文強調，邁向下一個階段，政府推動產業創新條例的修法，尤其是針對智慧機械投資及提供租稅上的優惠，面對世界經濟情勢的變局，政府會支持產業的發展，維持內需的熱絡，把國內經濟變局轉化為經濟發展契機，政府會讓經濟保持穩定、成長，並一起拚經濟，為台灣賺錢。

蔡英文#台商回流 #投資台灣 #磐石會 /span〉

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