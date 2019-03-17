16台青赴中擔任縣級科技特派員》恐違反兩岸條例 陸委會：要求當事人說明

2019-03-17

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國黨政軍機構近期加大對台徵才，繼社區主任助理、村委會執行主任後，中媒近日報導，中國福建漳浦縣選聘第一批「台籍科技特派員」，其中包括來自嘉義的台青蔡志陽。中研院副研究員吳叡人表示，中國無視台灣法律，把台灣人納入基層行政體系中，這是把台灣「國民化」的一環，「大吃台灣豆腐」，這種基層名目未來會越來越多。

對此，陸委會指出，「兩岸人民關係條例」禁止台灣民眾在中國黨政軍任職，不過，目前尚不清楚「台籍科技特派員」性質，將請主管機關就相關事實加以審認，並要求當事人加以說明。

吳叡人：對岸意圖把台灣國民化

中國二○一六年頒布「關於深入推行科技特派員制度的若干意見」，據中國「百度百科」介紹，科技特派員經黨委和政府選派，深入農村第一線，解決「三農」問題。各級政府設有科技特派員工作領導小組辦公室，對特派員做監督、考核、考勤，而特派員要下村到戶、填寫工作日誌、做工作彙報聯繫，並領有生活補助費、交通費等。

據中媒報導，漳浦縣科技特派員工作會議三月初召開，會議選聘第一批台籍科技特派員，並頒發聘書。會議強調，希望此次選聘的十六位台籍科技特派員要發揮好各自的技術優勢，切實幫助所在的行政村、作業區解決各種難題，助力鄉村振興。中國官媒新華社十四日並進步宣傳「樣板」，三十九歲、出身台灣嘉義農業世家的蔡志陽，最近獲聘擔任漳浦縣台籍科技特派員。蔡志陽受訪稱，「有了這種身分，不僅推廣果蔬新品種有更大平台，也更能幫助農民朋友走出跟風種植困境，獲得更高收益。」

吳叡人說，中國釋出基層工作目的在宣傳與統戰，象徵意義大於實質意義。北京現對台灣的統戰手法已跨越大資本家，走向中小企業、基層、青年與個人，並各個擊破。中國雖想設法磁吸台灣人，但台灣未出現系統性大規模人才流失，代表中國的策略並未奏效。

陳世民：台青輔導中農 反傷害台農

台大政治系副教授陳世民認為，如果由台灣農民去輔導中國的農業技術，中國的農產品不僅能在國際市場上與台灣競爭，台灣的農產品也更不容易賣到中國，高雄市長韓國瑜喊的「貨出去、賺大錢」，恐怕也將難以實現；政府應依法處理，才能減少對台灣農民與農業的傷害。

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