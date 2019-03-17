中國兩會落幕 陸委會：北京對未來充滿憂慮

2019-03-17

〔記者鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕中國全國人大與政協「兩會」前天閉幕，陸委會副主委邱垂正昨表示，有別於十九大報告的雄心壯志，北京當局在今年兩會的相關報告以及發言，可說對未來充滿憂慮與不確定性。他並分析，中共當前內外問題根源於集權的政治體制與社會改革不足。

中國國務院總理李克強前天在全國人大閉幕後記者會坦承，「中國經濟確實遇到了新的下行壓力」，中國政府應對關鍵是減稅降費，且將「刀刃向內」，政府要過緊日子，以因應大幅減稅的財支。

中國經濟下行 國際質疑霸權擴張

邱垂正昨出席政大國關中心「習近平時代的中國：變遷與挑戰」研討會，他表示，今年中國兩會的相關報告與發言對未來充滿憂慮與不確定性，再三警示今年發展環境更加複雜嚴峻，風險挑戰也更多，除了受到美中貿易爭端影響，內部發展轉型也面臨瓶頸。

邱垂正強調，中共當前內外問題根源於政治體制及社會改革的不足，集權的結果導致缺乏監督制衡，造成決策容易偏差失誤，無法有效因應內部系統性風險與結構性矛盾，讓社會健康穩定發展出現很大挑戰與困境；至於彰顯在外的，中共錯誤作為也引發區域緊張，加大國際社會對中共霸權擴張的疑慮。

邱垂正指出，中共各界在全國兩會期間，有不少呼應「習五條」的言論，我方也瞭解大多是重複歌頌既定對台立場，這些違反歷史潮流與台灣人民自由意志的主張，是凸顯中共缺乏改善兩岸關係的智慧，也缺乏對台灣社會的認識了解，令人遺憾。

他說，面對近期以來中共對台作為以及日益嚴峻的兩岸情勢，蔡總統在元月就「習五條」宣示我方立場，提出「四個必須」，建立「三道防護網」，近來也召開國家安全會議提出反制「一國兩制台灣方案」的七項指導綱領。他呼籲北京當局，及早認清兩岸客觀現實，不要錯誤操作對台灣統戰分化、武力威嚇，這才是真正有助於兩岸良性互動。

陳明通：中共惠台政策只是欺瞞手段

陸委會主委陳明通十五日出席亞華年會晚宴時，也向來自十二國、近百位的亞洲華人團體領袖呼籲，僑領應認清中共惠台政策只是慣用的欺瞞手段，盼各僑領相信台灣經濟與民主制度。

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