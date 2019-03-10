不甩禁令 8村里長任中國村委主任

2019-03-10

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國招聘台灣人擔任社區主任助理，政府已認定違法，不過，中媒報導，平潭已有八名台灣村里長擔任九個村委會或社區居委會執行主任，其中包括台北市文山區忠順里里長曾寧旖。陸委會昨表示，國人倘擔任陸方地方村、區執行主任等基層行政組織相關職務，已違反「兩岸人民關係條例」相關規定，將請當事人說明。

違反「兩岸條例」禁止任職中國黨政軍

中國廈門市海滄區去年招聘卅五位台灣人擔任社區主任助理，主管的內政部認定，社區主任助理類似我村里幹事，屬中國政府職務，任職者已違反「兩岸條例」中禁止在中國黨政軍任職的規定，可處十萬到五十萬台幣的罰鍰。政府已掌握部分名單，將請當事人說明，至於是否開罰還要研究。

不顧台灣政府反對，廈門市海滄區上月再度招募社區主任助理，招聘條件為「認同『九二共識』，支持兩岸關係和平發展和中華民族的偉大復興」。

中國官媒《人民日報》稱，廈門已有六十六名台灣人擔任社區主任助理，平潭並首創聘請台灣村里長擔任村、居委會執行主任，已有八名台灣村里長任職。《人民日報》未公佈村里長名單，不過，《中新社》近日報導，曾寧旖因擔任平潭嵐城鄉上樓村執行主任及平潭綜合實驗區婦聯兼職副主席，獲選中國福建省的「三八紅旗手」婦女獎項。

曾寧旖：每月去平潭幾天 非全職

曾寧旖昨受訪表示，她一個月會去平潭幾天，把台灣的社區經驗帶過去，執行主任是「頭銜」，「有個頭銜比較正式」，她不像社區主任助理是全職上班、有支領薪水，她僅有包括食宿機票的差旅費與講師費。「基層要多交流，才能多認識」，忠順里就和對岸十幾個村「結對」。

內政部次長陳宗彥指出，中媒的報導還要查證與確認，也會瞭解是否有其他村里長到對岸任職，並對個案做行政詢問。至於社區主任助理部分，正做行政調查，有人知道違法後，已主動離職。而中國明知台灣認定違法，卻刻意不斷招募，還透過外圍的旅行公司與台灣民眾簽訂契約，別有用心。

陸委會強調，中國大陸招聘台灣民眾，目的在製造宣傳樣板，進而對台政治統戰，民眾赴陸工作應遵守法令，維護國家安全與利益。

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