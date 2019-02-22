龐皮歐：美支持南太島國挺台

2019-02-22

讚揚台灣是民主成功故事、可靠夥伴 及世界上一股良善的力量

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐日前對第十九屆「密克羅尼西亞地區總統峰會（ＭＰＳ）」發表書面致詞，除了表示台灣的南太平洋友邦帛琉 、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯，與美國共享對民主和開放社會的價值，還特別提到「台灣也是民主的成功故事、可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量」。他並引述美國副總統彭斯的談話指出，美方「尊重並支持各位持續支持台灣所做的決定」。

本屆ＭＰＳ二十日在帛琉召開、為期兩天，前述四國和密克羅尼西亞聯邦的總統與部長出席，澳洲國際發展與太平洋部助理部長拉許頓（Anne Rushton）等亦獲邀參加，美國駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使館十九日發布龐皮歐的書面賀詞。

台灣奉行民主 應被國際支持

龐皮歐說，「帛、吉、馬、密、諾等五國均與美國共享對民主及開放社會的深厚承諾，這些共享價值乃我們關係中的基礎和動力。台灣同樣是一個民主成功故事、一位可信賴的夥伴與世上一股良善力量。正如彭斯所言，美國將始終相信，台灣對民主的奉行，是一個應該被國際社會支持的典範。我們尊重並支持你們為繼續支持台灣所做的決定，同時呼籲你們加入全球和我們理念相近的夥伴。」

龐皮歐還說，美國致力與其太平洋夥伴及盟邦密切合作，此一決心堅如磐石。美方的目標在於確保其在密克羅尼西亞地區的所有友邦，能持續自由地實現支持本國主權及長遠安全、經濟發展和繁榮的政策。

「美國之音（ＶＯＡ）」二十一日報導，龐皮歐引用的前述彭斯談話，未曾見諸於彭斯在其他公開場合發表過的言論，與彭斯去年十月在華府智庫「哈德遜研究所」的談話也略有不同，故不確定龐皮歐援引的那段話出處，但被認為應屬彭斯較新的談話。

ＶＯＡ引述消息人士報導，龐皮歐此舉旨在對南太國家重申，與台灣維持邦交的價值，這就像幾個拉美國家和台灣斷交後，美國政府公開表達關切一樣。此外，他可能也在提醒其中或許正考慮「遠離」台灣的國家。

英國「每日電訊報」十六日報導 ，「太平洋島國論壇（ＰＩＦ）」秘書長泰勒（Meg Taylor）在萬那杜指稱，為進入中國市場、取用中國技術、資金與基礎設施，太平洋各島國討論如何與北京交往的時候到了。「澳洲廣播公司（ＡＢＣ）」也引述兩太平洋國家的消息人士報導，中國官員曾企圖說服ＰＩＦ接受北京當局為代表台灣人民的合法政府。

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