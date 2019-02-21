韓籲「禿頭不刁難禿頭」 政院︰從未刁難

2019-02-21

〔記者葛祐豪、李欣芳／綜合報導〕針對高雄市前瞻計畫是否要重寫？行政院長蘇貞昌批評高雄市長韓國瑜，如果拿不出公文，應該向他道歉。韓國瑜昨天受訪強調，已經把公文拿出來了，這是大家解釋的問題，還要蘇貞昌「禿頭不刁難禿頭」。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）也回應說，這沒有誰刁難誰的問題，行政院從未刁難高雄市政府。

韓國瑜日前開直播抱怨行政院長換人後，「高雄前瞻計畫全要改寫」，蘇貞昌不甘示弱回擊韓「滿嘴胡說」，若韓拿不出蘇貞昌發出要求高市府重寫前瞻建設的公文，應向他道歉，還要韓國瑜「不要給禿頭漏氣」。

韓國瑜昨天受訪時說：「我已經把公文拿出來了，這是大家解釋的問題。」高雄市研考會提出來的公文，事實上有二到三件。如果行政院覺得他們無意刁難，真心誠意希望高雄建設得更好，就請他們拿出行動，相信高雄市民一定會快樂地接受到行政院溫暖。

韓國瑜呼籲中央助高雄建設，他這次對行政院講的話，用意是在這裡，「蘇貞昌院長鼓勵我，不要給禿頭漏氣，我也要鼓勵蘇貞昌，禿頭不刁難禿頭。」

谷辣斯回應表示，行政院沒有要求高市府重寫所有前瞻計畫的內容，只是希望釐清事實，推動建設不分藍綠，行政院的立場從來沒有改變，也希望高雄市政府能將事實還原。

政院官員表示，去年九合一選舉過後，賴清德還在當行政院長時，交通部行文給高雄市政府，指因新市長將上任，請高市府通盤考量捷運高雄岡山路竹延伸線周邊計畫，再提報給交通部審議，行政院未要求高市府所有的前瞻計畫都要重寫。

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