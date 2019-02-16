謠言終結站》禁韓赴中招商簽協議？陸委會︰協議涉及公權力 須官方協商

2019-02-16

網傳內容：

網路有言論稱陸委會禁止高雄市長韓國瑜赴中國招商簽訂協議，真正目的是塑造韓國瑜賣台形象，激化支持者的統獨意識。

查證結果：

陸委會說明，政府歡迎兩岸經貿交流立場不變，赴對岸招商屬商業行為，陸委會鼓勵與支持；但涉及公權力及政治性協議仍應由兩岸官方協商。

謠言終結站

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