Google 3D地圖 愛三弓三陣地全都露

2019-02-16

〔記者黃欣柏、羅添斌／台北報導〕Google地圖日前啟動３Ｄ功能，卻讓台灣北部的軍事及國安機敏單位全都露，更讓部署在北部地區的愛國者三型及天弓三型飛彈陣地立體化的清晰呈現，國防部長嚴德發昨受訪表示，會請國安相關單位成立專案小組與Google公司協調，希望他們配合國安考量做一些處理，未來也會補足要塞地區外的軍事安全規範。

嚴德發︰將請Google配合國安處理

嚴德發指出，我國各個重要軍事設施、營區，都有自己一套戰力保存與戰力防護的方法，基本上平時的營區不表示它戰時的位置，這一點可以請國人放心；不過國防部仍會針對這次問題做一些處理。

對於Google地圖服務衍生的諸多問題，嚴德發說，各國都有這種情形，主要是因為商業衛星與遙測衛星發達所致，目前我國只有「要塞堡壘地帶法」可以做相關約制，但未必能把所有重要營區都涵蓋進去，國防部後續會再通盤檢討，看是否能透過修法方式解決。

軍方︰重要武器裝備 已改機動部署

軍方官員指出，由於衛星科技的日益精進，軍用或是高精密度的商業用衛星，都可以將地表上的建物及車輛拍得一清二楚，為了因應衛星科技的偵照威脅，軍方已將相關飛彈或是其他重要武器裝備部署的方式，由固定式陣地改為機動部署，不會是一成不變。

相關官員也說，除了美國，中國的百度地圖等業者也有相關功能，並已對部分地區啟動衛星３Ｄ俯視功能，軍方會針對戰力保存及防護等各項作為上，做出更好的處理，以維護國家安全。

Google地圖日前啟動３Ｄ功能，民眾可以輕易利用Google地圖上，找到以立體化呈現的國安局等重要國安單位，連建物的格局及通道都可一覽無遺。至於部署在北部地區的愛國者三型及天弓三型飛彈陣地，也都能看到立體化的呈現。

官員表示，過去曾發現國安及軍事單位建物在Google等衛星地圖上被拍得一清二楚的問題，經協調相關公司，在比較機敏單位的衛星地圖上打馬賽克，掩蔽其所在地的位置及建物格局，對方也都有接受。

將加強隱蔽及掩蔽 以防被看光光

但官員表示，隨著衛星科技的日益精進，加上不斷啟動新功能，衛星偵照空拍的精密度越來越高，此次更有３Ｄ立體化的呈現，軍方會加強隱蔽及掩蔽的做法，而像愛三及弓三等飛彈的部署，近年都改採機動車輛部署的方式，就是要避免固定部署遭到敵方鎖定。

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