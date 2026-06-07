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    首頁 > 政治

    世界海洋日連江艦開放參觀 無人機、警犬也是焦點

    2026/06/07 14:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    世界海洋日連江艦開放參觀，吸引逾千人登艦。（記者劉禹慶攝）

    世界海洋日連江艦開放參觀，吸引逾千人登艦。（記者劉禹慶攝）

    海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊為響應海洋委員會慶祝第7屆國家海洋日，推廣「與海同行、想像未來」理念，今（7）在馬公商港1號碼頭開放1000噸級巡防艦「連江艦」供民眾登艦參觀，逾千人登艦參觀，除船上武器設施引人矚目外，偵蒐犬及無人機也是焦點。

    活動期間，在海巡同仁引導下，參訪民眾井然有序登上連江艦，近距離觀摩先進航海儀器、通訊設備及執法裝備，並透過官兵專業且生動的導覽解說，深入了解海巡人員執行海上巡護、海域執法、海難救援及海洋保育等重要任務，獲得參訪民眾一致好評。

    除艦艇參觀外，碼頭廣場亦設置多項靜態展示及互動體驗攤位，包括船模展示、無人機操作示範、偵蒐犬互動展演及衛生所衛教宣導等內容。透過寓教於樂的方式，讓民眾在輕鬆互動中認識海洋事務與全民國防理念，進一步提升海洋保育及海域安全意識。

    連江艦艦長黃聰正表示，海巡署肩負海域執法、海難救助、海洋保育及維護國家海洋權益等重要任務，期望透過艦艇開放參觀活動，讓民眾能夠走進海巡、認識海巡，了解海巡同仁平時執行勤務的環境與工作內容，進而支持海巡工作，共同關心海洋事務。看到許多家長帶著孩子登艦參觀，並對艦艇設備及海巡任務展現高度興趣，更加堅定守護海疆、服務人民的信念。值得一提的是連江艦正副艦長都是澎湖優秀子弟，昔日恩師陳明宗特贈攝影作品-《鎮海衛澎-歷史的一刻雙媽會》大圖送給連江艦。

    連江艦駕駛艙精密設備儀器，吸引民眾目光。（記者劉禹慶攝）

    連江艦駕駛艙精密設備儀器，吸引民眾目光。（記者劉禹慶攝）

    偵蒐犬也是會場焦點，吸引小朋友與警犬互動。（記者劉禹慶攝）

    偵蒐犬也是會場焦點，吸引小朋友與警犬互動。（記者劉禹慶攝）

    連江艦正副艦長都是優秀澎湖子弟，昔日恩師陳明宗特贈雙媽會大圖。（陳明宗提供）

    連江艦正副艦長都是優秀澎湖子弟，昔日恩師陳明宗特贈雙媽會大圖。（陳明宗提供）

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