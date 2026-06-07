陳建仁：童子瑋推動社福有完整政策 請市民支持

前副總統陳建仁在基隆市議長童子瑋陪同下，頒發愛心物資給需要幫助的民眾。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋今天（7日）說，基隆身心障礙人口約有2萬2千人，佔全市人口約6%，高於全國平均，也代表基隆市府必須用更積極、更細緻、更有溫度的政策回應需求。童子瑋引用教宗方濟各曾提醒，「要將捍衛弱勢視為實踐福音的核心」。他說，公義不只是口號，更要落實在政策、預算與制度之中。前副總統陳建仁受訪時指出，童議長對社會福利的推動，有政策、有完整配套，是很好的政治家，是基隆市的寶，陳建仁呼籲，請市民支持他（童議長）。

童子瑋說，今天的「基隆社福博覽會」活動，邀請家扶基金會、基隆市脊髓損傷者協會、基隆市肢體新生協會、基隆市康復之友協會、基隆市腎友協會、基隆市聾啞福利協進會、基隆市盲人福利協進會、基隆市自閉症家長協會、基隆市身心障礙運動推廣協會等9大社福團體共同參與，展現基隆社福力量。陳建仁受邀到場親自頒發感謝狀，給長期投入社福工作的協會與公益夥伴。

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童子瑋表示，教宗方濟各曾提醒，要將捍衛弱勢視為實踐福音的核心；《聖經》詩篇82篇也說，要為貧寒的人和孤兒伸冤，為困苦和窮乏的人施行公義。他說，照顧最弱小的弟兄姊妹，就是回應上帝的愛，公義不只是口號，更要落實在政策、預算與制度之中。

陳建仁在致詞時提到，幸福的城市就是要有一個很好的領導者，童議長提到未來城市要提供關於弱勢、身心障礙者更好的服務，這就是一個很好的典範。他說，九大社福團體也都充滿愛心、提供弱勢朋友們很多照顧，讓他想起耶穌基督曾經說過：「誰能照顧最小的兄弟姐妹，就是照顧耶穌基督。」

陳建仁說，他了解到童議長已經和許多社福團體都有過討論，會在市政的各方面傾聽團體的聲音，更在議會裡表現優異，有童議長罩著大家，相信基隆2萬多名的身心障礙者都能得到很好的服務，這就是一個傑出的政治人物。他強調，照顧弱勢家庭，其實就是照顧整個社會，很高興今天來到基隆，看見大家互相照顧、彼此提攜，就像來到天國一樣。陳建仁受訪時重申，童議長對推動社會福利有完整政策與配套，他是基隆的寶，籲請民眾支持。

前副總統陳建仁（圖右）在基隆市議長童子瑋（圖左）陪同下，與九大社福團體合影。（記者俞肇福攝）

前副總統陳建仁（圖左）在基隆市議長童子瑋（圖右）陪同下，頒發感謝狀給基隆家扶中心。（記者俞肇福攝）

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