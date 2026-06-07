汐金萬座談受熱烈支持 李四川：串聯軌道建設完善交通路網

國民黨新北市長參選人李四川（左）參加汐金萬地區鄉親及基層幹部座談會。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川7日出席汐金萬地區鄉親及基層幹部座談會，滿場支持者熱情高喊「凍蒜」，氣氛相當熱烈，李四川說，投入選舉以來持續遭受對手抹黑攻擊，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，但有大家的支持作為後盾，讓他毫無畏懼，未來當選後將持續推動串聯汐止地區軌道建設，完善當地民眾交通路網。

李四川表示，當選後將全力推動民生汐止線、汐東線，與環狀線東環段銜接，形成完整軌道路網，從內湖串聯至信義計畫區，進一步延伸至動物園，未來也規劃由動物園再延伸輕軌至深坑，屆時汐止鄉親的通勤將更為便利，節省許多時間，更持續帶動當地發展。

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談及選舉期間不斷遭對手抹黑，李四川表示，對手陣營的議員、側翼不斷造謠，先講說房子發照的時候他擔任工務局長，又說建商是他以前當局長的部屬，又說樓中樓是買房以後才打通，但相關內容都全都並非事實，沒有任何證據就隨意抹黑，如此負面選舉手段不是台灣應該有的狀況。

李四川也強調，選舉應該是選政見不是選抹黑，選舉應該是選能力不是選年紀，目前他已提出蘆社大橋、軌道建設等交通藍圖，以及校校有公托、敬老卡300點悠遊卡化等具體福利政策，讓政策更貼近民眾的需求、解決民眾的問題，他會以數十年來的經驗全力以赴，繼續提出各項具體政見，讓新北市民生活變得更好。

另外，李四川今中午也出席新北市汐止區婦女會活動，獲得婦女朋友們熱情歡迎，高喊「市長好」，李四川表示，婦女是家庭的重要支柱，也是支撐台灣社會與國家的重要力量，他向在場婦女致意，感謝大家長期以來無私的付出與辛勞，並表示正因為這份奉獻，城市才能持續向前發展，當選後將與市民一同努力，為新北市打拚。

國民黨新北市長參選人李四川（中）參加汐金萬地區鄉親及基層幹部座談會。（記者翁聿煌攝）

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