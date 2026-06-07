王定宇批傅崐萁提修「國籍法」為中國併吞開大門 籲國民黨撤案

民進黨立委王定宇。（資料照）

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修正「國籍法」第1條，要讓入籍台灣的中國籍配偶，參選及擔任公職不必放棄中華人民共和國國籍，且不適用國籍法規定。民進黨立委王定宇今受訪時呼籲國民黨撤案，並直言若該案通過形同為中國併吞台灣開大門，提醒民眾應警覺到，每多給國民黨一分民主的授權，等於是讓他用民主的方式消滅台灣的民主。

王定宇指出，該案很明顯這不是台灣現在當務之急的事；再者，台灣人必須了解，中共統治底下的中華人民共和國是一個高度控制的社會，中共更有法律有規定，中國公民有幫助中國發展情報的法律義務，等同是高度被中國共產黨控制的公民。

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王定宇批評，台灣現在竟然有立委要修法，讓他們不用放棄中國國籍就可以參選台灣公職，不管當里長、議員、縣市長到立委；此舉，就形成一個荒謬的現象，一個威脅中華民國台灣存在的國家的公民，可以取得中華民國台灣的政權，簡直是開自己國家的玩笑。

「台灣現在這麼多事要做，那正事不做，卻優先去幫助中國，有利於中國併吞台灣，不曉得這樣的政黨對台灣到底有什麼助益。」王定宇呼籲，台灣的主流民意也展現得很清楚，是反對這件事情的，國民黨如果對國家還有點責任感，或者國民黨從政人員，覺得自己的政黨不能再這樣敗票下去，這個案應該撤回，對國家、對他們政黨都是好事。

王定宇強調，對台灣人民來講，目前如果通過這種「為中國併吞台灣鋪平道路、開大門」的法律的話，目前還可以依據憲法，行政院有不副署、不公布的權力。不過，是台灣人民必須要警覺到，國民黨如果連在選舉前都敢去提這樣的法案，已不在乎台灣的利益了，每多給他們一分民主的授權，等於是讓他用民主的方式消滅台灣的民主，是台灣選民必須警覺到的事。

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