為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王定宇批傅崐萁提修「國籍法」為中國併吞開大門 籲國民黨撤案

    2026/06/07 15:08 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修正「國籍法」第1條，要讓入籍台灣的中國籍配偶，參選及擔任公職不必放棄中華人民共和國國籍，且不適用國籍法規定。民進黨立委王定宇今受訪時呼籲國民黨撤案，並直言若該案通過形同為中國併吞台灣開大門，提醒民眾應警覺到，每多給國民黨一分民主的授權，等於是讓他用民主的方式消滅台灣的民主。

    王定宇指出，該案很明顯這不是台灣現在當務之急的事；再者，台灣人必須了解，中共統治底下的中華人民共和國是一個高度控制的社會，中共更有法律有規定，中國公民有幫助中國發展情報的法律義務，等同是高度被中國共產黨控制的公民。

    王定宇批評，台灣現在竟然有立委要修法，讓他們不用放棄中國國籍就可以參選台灣公職，不管當里長、議員、縣市長到立委；此舉，就形成一個荒謬的現象，一個威脅中華民國台灣存在的國家的公民，可以取得中華民國台灣的政權，簡直是開自己國家的玩笑。

    「台灣現在這麼多事要做，那正事不做，卻優先去幫助中國，有利於中國併吞台灣，不曉得這樣的政黨對台灣到底有什麼助益。」王定宇呼籲，台灣的主流民意也展現得很清楚，是反對這件事情的，國民黨如果對國家還有點責任感，或者國民黨從政人員，覺得自己的政黨不能再這樣敗票下去，這個案應該撤回，對國家、對他們政黨都是好事。

    王定宇強調，對台灣人民來講，目前如果通過這種「為中國併吞台灣鋪平道路、開大門」的法律的話，目前還可以依據憲法，行政院有不副署、不公布的權力。不過，是台灣人民必須要警覺到，國民黨如果連在選舉前都敢去提這樣的法案，已不在乎台灣的利益了，每多給他們一分民主的授權，等於是讓他用民主的方式消滅台灣的民主，是台灣選民必須警覺到的事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播