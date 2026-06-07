中國又與扈從國重申一中 外交部：悖離事實、嚴正譴責

我國外交部7日表示，中寮聯合聲明內容為貶抑我國主權謬論，不僅嚴重悖離事實，更助長中國武力侵略台灣、危害區域和平穩定，外交部予以最嚴正駁斥與譴責。（資料照）

中國屢次藉由與扈從國家互動的場合，以聯合聲明重提一中言論，昨日中國外交部又發布中國與寮國「關於建構新時代全天候中寮命運共同體聯合聲明」，內容提及「支持中國為實現國家統一所作的一切努力」。對此，我國外交部今（7）日表示，此為貶抑我國主權謬論，不僅嚴重悖離事實，更助長中國武力侵略台灣、危害區域和平穩定，外交部予以最嚴正駁斥與譴責。

外交部指出，中國屢藉與扈從國互動場合，透過聯合聲明抹黑我國主權地位及顛倒是非之不實論述；對於寮方在我方多次駁正及敦促下，仍罔顧事實，一味配合中方打壓我方，外交部再次正告寮國政府，姑息威權擴張，將使寮國人民長期深陷中國政經脅迫的惡性循環。

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外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，已是無法否認的客觀事實與台海現狀。

外交部也再次呼籲國際社會，應嚴肅正視中國合理化威權擴張意圖、長期損害他國主權決定的行徑。台灣願與所有支持自由、民主及人權的國家合作，共同遏制威權主義擴張，堅定守護台海和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。

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