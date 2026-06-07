為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國又與扈從國重申一中 外交部：悖離事實、嚴正譴責

    2026/06/07 14:45 記者黃靖媗／台北報導
    我國外交部7日表示，中寮聯合聲明內容為貶抑我國主權謬論，不僅嚴重悖離事實，更助長中國武力侵略台灣、危害區域和平穩定，外交部予以最嚴正駁斥與譴責。（資料照）

    我國外交部7日表示，中寮聯合聲明內容為貶抑我國主權謬論，不僅嚴重悖離事實，更助長中國武力侵略台灣、危害區域和平穩定，外交部予以最嚴正駁斥與譴責。（資料照）

    中國屢次藉由與扈從國家互動的場合，以聯合聲明重提一中言論，昨日中國外交部又發布中國與寮國「關於建構新時代全天候中寮命運共同體聯合聲明」，內容提及「支持中國為實現國家統一所作的一切努力」。對此，我國外交部今（7）日表示，此為貶抑我國主權謬論，不僅嚴重悖離事實，更助長中國武力侵略台灣、危害區域和平穩定，外交部予以最嚴正駁斥與譴責。

    外交部指出，中國屢藉與扈從國互動場合，透過聯合聲明抹黑我國主權地位及顛倒是非之不實論述；對於寮方在我方多次駁正及敦促下，仍罔顧事實，一味配合中方打壓我方，外交部再次正告寮國政府，姑息威權擴張，將使寮國人民長期深陷中國政經脅迫的惡性循環。

    外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，已是無法否認的客觀事實與台海現狀。

    外交部也再次呼籲國際社會，應嚴肅正視中國合理化威權擴張意圖、長期損害他國主權決定的行徑。台灣願與所有支持自由、民主及人權的國家合作，共同遏制威權主義擴張，堅定守護台海和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播