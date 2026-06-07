鄭麗文訪美被當「中國的人」？ 官員：親北京僑團在力挺

國民黨主席鄭麗文訪美會見僑團。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文訪問美國，美國福斯新聞網知名主播瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在節目中點評，直指「她很顯然是中國的人（a China person）、北京的人（Beijing’s person）」。熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，美國那些親北京的僑團在力挺鄭麗文，可看出中共在背後支持。

關於鄭麗文訪美一事，中國國台辦日前表態說，「兩岸同胞都是中國人、是一家人」，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。我們願在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，加強同中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士交流溝通，共同為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

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面對美國在台協會AIT質疑鄭麗文的政治立場與中國高度相近，國台辦發言人陳斌華日前則說，「台灣問題是中國的內政。解決台灣問題，是兩岸中國人自己的事，不容外人置喙。一段時間以來，有關機構頻頻對兩岸事務說三道四，我們對此堅決反對」。

另外，鄭麗文近日與美國智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲事務主任萊爾．戈德斯坦（Lyle Goldstein）進行午餐會談。她聲稱，兩岸關係應在「反對台獨」的基礎上進行理性對話，以降低緊張情勢，這符合美國、中國及台灣三方共同利益。

對此，我官員表示，鄭麗文一到美國，馬上就說因為有「鄭習會」加持，不然她無足輕重，這是一種對獨裁者的吹捧，儼然就是以「習近平代言人」的身分訪美，難怪美方人士會把鄭麗文視為中國的人。

官員指出，從鄭麗文的敘事來看，此行完全沒有站在台灣立場，而是站在中共對台政策的基調上，在國際社會傳達一些錯誤的訊息，這不僅傷害台灣的形象，更淪為中共分化台灣的統戰工具，令人非常遺憾。

官員透露，值得注意的是，鄭麗文這趟美國行，有很多親北京的僑團來迎接她，這些僑團很早就沒有在支持台灣，這次會去支持鄭麗文，研判背後都有中國的動員，這也是國民黨應該對外說明的，到底有無中共介入？

他批評，鄭麗文一路上都在捧中共，不斷吹捧習近平，中共在美國的勢力當然會去捧場，動員僑社拿著國民黨的旗子去支援，實際上不是台灣民意的支持，因為那是親北京的僑團，對於這些現象，我們是感到滿痛心的。

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