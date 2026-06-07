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    首頁 > 政治

    李四川赴福和橋下以球會友 承諾持續優化新北運動環境

    2026/06/07 12:40 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川赴永和桌球會，與民眾打桌球。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴永和桌球會，與民眾打桌球。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川7日至福和橋下出席新北市永和區老人會桌球比賽，在主辦單位邀請下與現場民眾切磋桌球，連續來回擊球、甚至揮拍抽球，引來民眾掌聲與喝采，直呼「身手不錯，真的會打！」李四川也自曝曾是桌球校隊，很開心能重拾久違的桌球拍，未來將持續優化新北運動環境，讓全齡市民能開心運動、健康生活。

    李四川透露，從小就開始打桌球，就讀台北工專時曾打到校隊，不過已經有快30年沒有接觸桌球，今天能跟永和的鄉親一同切磋，備感親切與榮幸，未來當選將持續強化高齡運動設施、提升新北運動環境。

    談到當地建設，李四川表示，中和光復線目前雙北正在積極推進中，當選後一定會與台北市長蔣萬安保持緊密合作，盡速推動中和光復線進展，透過大眾運輸紓解中永和地區通勤車潮，提升市民交通便利性。

    李四川表示，他曾於上班時間實地以機車方式體察秀朗橋、成功路及福和橋等通勤狀況，在第一線感受尖峰時刻車流，深切感受中和光復線有其迫切性，同時南環段、北環段等捷運建設也要同步加速推進，盡早完成環狀路網，提升市民交通品質、減少通勤時間。

    參與完桌球比賽後，李四川也步行前往一旁的福和橋觀光市集，與在地攤商及民眾互動，獲得鄉親熱烈歡迎，高喊「市長好」，熱情氛圍傳達出在地民眾對李四川的認同與支持。

    國民黨新北市長參選人李四川赴永和桌球會，與民眾打桌球。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴永和桌球會，與民眾打桌球。（李四川競辦提供）

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