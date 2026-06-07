出席好人好事會員大會 柯志恩： 會警惕自己不要隨便罵人

柯志恩出席好人好事會員大會，分享每天維持正向心情的心理學方法，並喊話會警惕自己不要隨便罵人。（記者王榮祥攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今出席高雄市表揚好人好事協會會員大會時表示，很感佩大家努力推動好人好事，她也會警惕自己每天說好話、做好事，心存善念、「不要隨便罵人」，這將是她最大的修練。

財團法人高雄市表揚好人好事運動協會會員大會今上午在高雄林皇宮舉行，柯志恩專程前往致意，前高市議長莊啟旺、國民黨高市議員參選人童燕珍也到場鼓勵。

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柯志恩指出，看到全場一起推動好人好事的會員、幹部以及歷屆得獎者，驗證台灣最美的風景就是人。

她提到大家都知道她是學心理學的，想跟大家分享一個維持每天正向的方式，就是一早起來記住三件好事，三件讓你感恩的事 ，讓好的事情不斷在腦袋巡迴，就可覆蓋所有的負面情緒。

柯志恩進一步提到，儘管年底要選舉了，她還是希望台灣社會不要有太多政治語言，人跟人間不要那麼多分裂，建議政治人士可常來參加好人好事聚會，說好話、做好事、心存善念，社會剩下的就是可能就是政策辯論。

她認為好人好事絕對不能低調，應高調傳播正向能量，讓大家看到、讓大家充滿希望，社會才會進步。

她也希望有一天，自已也能穿上向現場工作人員的背心，投入這樣的工作，她會警惕自己，每天說好話、做好事、心存善念、不要隨便罵人，這是她最大的修練，她會努力。

財團法人高雄市表揚好人好事運動協會會員大會今上午在高雄林皇宮舉行。（記者王榮祥攝）

國民黨高市議員參選人童燕珍專程出席好人好事協會會員大會致意。（記者王榮祥攝）

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