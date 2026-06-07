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    首頁 > 政治

    批戴瑋姍說的「沒有一項是事實」 李四川：有質疑歡迎提告

    2026/06/07 12:39 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示，綠營議員戴瑋姍質疑的沒有一項是事實，認為有問題歡迎提告。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，綠營議員戴瑋姍質疑的沒有一項是事實，認為有問題歡迎提告。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川7日出席汐金萬區鄉親及基層幹部座談會，被問到民進黨新北市議員戴瑋姍質疑李四川購買房子時，不是局長也是副市長，有特權問題，綠委林楚茵也質疑自備款金流，李四川表示，戴瑋姍從頭到尾講的沒一項是事實，如果對手有任何質疑歡迎向檢調檢舉，他一定會把金流向檢調完整說明。

    李四川說，他已經講了好幾次，戴瑋姍前面講說，房子發照的時候他是工務局局長，後來證明不是；後來又講說在發使用執照的時候，他是局長，但也不是；再過來說建商是他以前當局長的部屬，又證明也不是；後來又講說他買了16樓跟17樓，買了以後再把它打通，但這其實是原來建築師的設計，因為到 16樓退縮，所以他的產品本來16樓跟17樓在建照上就已經是樓中樓，而且整棟裡面還有三間是這樣的產品。

    李四川說，所以從頭到尾，說實在到現在為止，戴瑋姍提出來的，沒有一樣是事實，所以他很清楚地告訴所有鄉親，無論什麼樣的職位，公務人員有權利去買房子他買這個房子，按照建商提出來的分期去付款，對手不能用申報的片面資料一直抹黑。

    如果對手有任何的質疑，我歡迎她去跟檢調檢舉，因為台灣是一個民主法律的國家，只有這樣能夠證明一個人的清白，所以我也歡迎她去檢舉，我一定會把所有金流的部分，來跟檢調說明。

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