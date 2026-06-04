卓冠廷護妻怒斥黃國昌 他竟酸「搬流產的事吃人血饅頭」被罵翻

黃國昌出書挨轟扭曲事實。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發新書《向光前行》，書中提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，最後只剩自己還在「堅持」，當時的戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。洪慈庸的丈夫、現任新北市議員卓冠廷得知道跳出來還原事實，自揭夫妻倆藏了8年的瘡疤，也就是洪慈庸當時流產的憾事，怒轟黃國昌竟然有臉扭曲歷史，把洪慈庸寫成叛徒。沒有想到竟然有民眾黨支持者跳出來酸卓冠廷「吃人血饅頭」，被大批網友罵翻。

黃國昌在新書寫道，2018年還在時力時，率眾參加勞基法修法抗爭，「大約凌晨四點左右，我也許是累了，閉目養神一會兒。當我再張開眼睛時，發現身邊空了。Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。

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卓冠廷得知後怒不可遏，出面發聲怒斥黃國昌踐踏昔日戰友，只為形塑自己是個「孤獨的英雄」。他還原事實指出，事發當天天氣濕冷，清晨台北市警局開始清場，洪慈庸在現場僵持，後續才被勸離。黃國昌起初衝凱道，沒有跟戰友討論，想衝就衝，洪慈庸還是陪著一起待到最後才被清場，「黃國昌的閉目養神，是把良心都閉起來了嗎？」

卓冠廷還自揭夫妻倆藏了8年的瘡疤，「洪慈庸當時剛經歷流產，身體狀況非常不穩。但黃國昌知道，全黨團都知道，林昶佐還因此陪她去醫院。而忍受身體不適陪著一起撐到最後一天凌晨被清場的洪慈庸，在黃國昌自戀自溺的敘事底下，被描繪成一個背叛黃國昌獨自淋雨的叛徒。」

3日晚間，有個在Threads擁有8千多人追蹤的小草發文酸說：「卓冠廷真的超屌，居然能拿八年前太太流產掉的小孩來做政治攻擊，人血饅頭吃到連自己骨肉都不放過。」卓冠廷看到馬上留言回擊：「你在講什麼鬼？太太被人出書亂寫，請老公幫忙講出真相，被你說人血饅頭，你敢講我還不敢聽。黃國昌就是有你們這種爛支持者，公開說謊還可以護航，才會淪落成這樣。」

不只卓冠廷，台北市議員苗博雅也現身：「本來沒時間談，因為你這篇文，我決定今晚直播加一題。黃國昌出書指控剛遭遇小產的洪慈庸抗議落跑，你們認為是向光前行。洪慈庸的老公，說出當時太太小產還冒雨抗議的過程，你評這是人血饅頭。留友看白粉意見領袖的觀點。」知名政論節目主持人李正皓也看不下去：「你是白癡嗎？這件事大家都選擇不去談，是看到黃國昌的『新』書亂寫，才逼所有當事人來把真相還原，到底多垃圾才能說出這種話？」

其他網友也紛紛撻伐，「你要不要看一下你在說什麼？黃國昌可以寫書亂講別人，別人澄清就又變成吃人血饅頭了？」、「黃國昌出書消費其他人成就自己，這個還不能澄清？小草瘋起來真的連道德底線都沒有」、「你怎麼不先譴責黃國昌抹黑？」、「你為了護主，連良知都不要了嗎？」、「本來覺得支持藍白已經沒血沒淚了，沒想到你這言論更是證實了支持藍白就是如此」、「明明就過去了，道不同不相為謀，也沒人主動提起，黃國昌在那邊抹黑只好出來以正視聽變政治攻擊？還是要裝做沒事讓你們整天拿來消遣」、「黃國昌出書胡扯，人家不能澄清 ? 你會不會太扯了」、「你們黃國昌才叫噁心。自己出書為了捧自己，抹黑別人老婆」。

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