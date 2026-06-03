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    首頁 > 政治

    屏東安泰醫院火警釀9死 不只違建「這支」還違法

    2026/06/03 23:15 記者陳彥廷／屏東報導
    連結D棟（左側）及B棟（右側）間的構造物（紅框處），直接違反都市計畫法。（記者陳彥廷攝）

    連結D棟（左側）及B棟（右側）間的構造物（紅框處），直接違反都市計畫法。（記者陳彥廷攝）

    屏東東港安泰醫院2024年10月大火釀9死，國民黨立委蘇清泉被告原先緩起訴，但遭高檢再議發回繼續偵辦，今天依違反建築法過失致死等罪再度起訴。不過，其中除違建外，還有1「支」突兀的構造違反都市計畫法被開罰。

    安泰醫院起火地點為連接D棟的動力中心，也讓D棟的違建物成為最大違建樓地板面積，在火災後遭屏東縣政府開罰，後續因本案進行全國醫院清查，安泰仍未完全改善，A、B、C棟及復健中心皆有違建未改善，已又再開罰6萬元，但這也被檢方認為恐重演火災發生時「空間未阻隔、火勢易延燒」之安全漏洞，公共安全與危險控制等潛在風險持續存而成為起訴原因。

    不過，除了違建以外，在現勘過程中，建管單位也發現連通D棟及A、B、C棟的1支構造物也有違法之嫌，移請東港鎮公所依權責處置，經東港鎮公所現勘，認為該構造物疑似為醫療氣體輸送管線，更是屬於違反都市計畫法的範疇，東港鎮公所依法開罰6萬，但安泰醫院不服，現正訴願當中。

    東港安泰醫院。（記者陳彥廷攝）

    東港安泰醫院。（記者陳彥廷攝）

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