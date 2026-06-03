被黃國昌新書扭曲成叛徒 卓冠廷怒轟：洪慈庸忍流產不適撐到清場

卓冠廷與洪慈庸。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，書中提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，凌晨他閉目養神，張開眼睛後，「Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。對此，民進黨新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷怒批，黃國昌居然有臉將這件事拿出來扭曲，把洪慈庸寫成一名叛徒，並為自己貼金，「我真的難以想像」。

卓冠廷在臉書發文表示，黃國昌出版的《向光前行》，他從沒興趣，慈庸也從沒興趣。他們完全可以想像，這是一本多自戀、自憐、自溺，並且多麼深陷自己的才華瀟灑不可自拔的一封情書。

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卓冠廷指出，但如今才知道，這本書裡描繪了當年時代力量五席立委在《勞基法》修法時期一系列攻防、凱道抗議蔡英文總統的事件，以及黃國昌如何踐踏這些戰友，來把自己墊高成一個孤獨的英雄。書中寫道：「大約凌晨四點左右，我也許是累了，閉目養神一會兒。當我再張開眼睛時，發現身邊空了。Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。

卓冠廷再指，當時新聞非常清楚，當天清晨4點北市警局就開始清場。洪慈庸在現場僵持，後續才被勸離。黃國昌起初衝凱道，沒有跟戰友討論，想衝就衝，洪慈庸還是陪著一起待到最後才被清場，「黃國昌的閉目養神，是把良心都閉起來了嗎？」

卓冠廷說，這八年來他們幾乎不提的事情，是洪慈庸當時剛經歷流產，身體狀況非常不穩。但黃國昌知道，全黨團都知道，林昶佐還因此陪她去醫院。而忍受身體不適陪著一起撐到最後一天凌晨被清場的洪慈庸，在黃國昌自戀自溺的敘事底下，被描繪成一個背叛黃國昌獨自淋雨的叛徒。

卓冠廷砲轟，黃國昌若不自己提起這件事，他們這八年來幾乎未對外提過。但他居然有臉將這件事拿出來扭曲一個為自己貼金的勳章，還寫成書出版。「我真的難以想像」。

此外，卓冠廷還指出，這本書恐怖的地方不止如此，有人比黃國昌早去排隊，黃國昌可以延伸出「時代力量有民進黨的內鬼」的結論。黃國昌「前一天八點跑去議場獨自排隊」，隔天沒人跟他換班，他可以把自己講成一個孤獨的梟雄。

卓冠廷說，你要成就自己，不必踩著別人。你要自溺於孤獨的氣氛，不必拉別人配合演出。你自己承擔你自己所作所為的後果，為自己的行為負起責任。「黃國昌關了多少燈，我不在意，但黃國昌為何永遠無法成為一個頂天立地的政治家？性格決定命運」。

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